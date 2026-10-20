Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Công đoàn phường Pleiku nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CHU HẰNG CHU HẰNG
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-10, tại Công ty  cổ phần Chăn nuôi Bò thịt - Bò sữa Cao Nguyên (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Công đoàn phường Pleiku tổ chức gặp mặt, tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nữ đoàn viên, người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Với chủ đề “Chủ động chăm sóc sức khỏe - Tự tin, hạnh phúc mỗi ngày”, chương trình thu hút 50 nữ đoàn viên công đoàn tham gia. Tại đây, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Từ Thị Mai Linh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai đã chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe phụ khoa, sức khỏe sinh sản và phòng ngừa các bệnh thường gặp.

cac-nu-doan-vien-duoc-huong-dan-kien-thuc.jpg
Các nữ đoàn viên được tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Bá Bính

Các nữ đoàn viên được hướng dẫn nhận biết những dấu hiệu bất thường của cơ thể, nâng cao ý thức khám sức khỏe định kỳ, tầm soát các bệnh về tuyến vú, cổ tử cung phù hợp với độ tuổi; đồng thời tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và cách chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn tiền mãn kinh. Thông qua phần giao lưu, hỏi đáp, các chị em được trực tiếp trao đổi, chia sẻ những vấn đề quan tâm và giải đáp thắc mắc về sức khỏe.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích nữ đoàn viên chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

cong-doan-phuong-pleiku-nang-cao-nhan-thuc-cham-soc-suc-khoe-cho-lao-dong-nu.jpg
Công ty cổ phần Chăn nuôi Bò thịt - Bò sữa Cao Nguyên trao tặng quà nữ đoàn viên công đoàn. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Công ty cổ phần Chăn nuôi Bò thịt - Bò sữa Cao Nguyên trao tặng 155 phần quà (mỗi suất 200.000 đồng) cho nữ đoàn viên công đoàn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ, góp phần động viên chị em yên tâm lao động, sản xuất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Đời sống

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Đời sống

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Xã hội

(GLO)- Từ 13 kỳ sát hạch, 862 người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 475 giấy phép lái xe mô tô được cấp miễn phí, mô hình hỗ trợ người dân học, sát hạch và cấp GPLX đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. 

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

Đời sống

(GLO)- Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo hướng bỏ giới hạn thời hạn tối đa 12 tháng và thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ giúp người hưởng chế độ giảm thời gian, chi phí đi lại và thủ tục hành chính.

null