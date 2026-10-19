Phường Pleiku gặp mặt nữ cán bộ, công chức, người lao động nhân ngày 20-10

(GLO)- Chiều 19-10, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt, chúc mừng nữ cán bộ, công chức, người lao động nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Dự buổi gặp mặt có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Phước; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Liễu; cùng các nữ cán bộ, công chức, người lao động thuộc khối Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc phường.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Thảo

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của nữ cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, người lao động trong công tác tham mưu, quản lý, phục vụ và hoạt động đoàn thể.

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, phụ nữ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan mà còn đảm đang công việc gia đình, góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Trong giai đoạn phát triển mới, phường Pleiku đặt mục tiêu phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, hướng đến xây dựng đô thị đáng sống, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực Bắc Tây Nguyên.

Lãnh đạo phường Pleiku tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, công chức, người lao động nhân Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Phương Thảo

Để thực hiện mục tiêu này, Bí thư Đảng ủy phường mong muốn nữ cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, không ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí cũng khẳng định: Lãnh đạo phường sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nữ cán bộ, công chức, người lao động phát huy năng lực, sở trường, có cơ hội phát triển và được ghi nhận xứng đáng; đồng thời xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân ái, sẻ chia.

Dịp này, lãnh đạo phường Pleiku tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, công chức, người lao động nhân Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.