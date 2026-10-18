Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

(GLO)- Chiều 18-10, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), đánh giá hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Dự buổi gặp mặt có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam, cùng những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Dũng Nhân

Phát huy truyền thống ấy, đội ngũ nữ doanh nhân Gia Lai luôn nỗ lực vượt khó, đổi mới quản trị, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Trong 9 tháng năm 2026, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, duy trì hoạt động của 11 chi hội và 8 ban chuyên môn; tăng cường kết nối, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hội cũng tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo về quản trị doanh nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin; đồng thời, kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thương mại điện tử xuyên biên giới.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Dũng Nhân

Hội còn tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của hội viên, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét tháo gỡ. Cùng với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tiếp tục đỡ đầu 26 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; vận động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao học bổng và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 3 tháng cuối năm, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ hội viên chuyển đổi số, mở rộng thị trường; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển bền vững và tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã trao tặng 50 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Đồng thời, Hội trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng cho Hội LHPN tỉnh để chăm lo, hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.