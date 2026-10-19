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Thời sự

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng Hội LHPN tỉnh Gia Lai nhân ngày 20-10

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), chiều 19-10, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Hội LHPN tỉnh.

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc mừng Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Nhật Trường

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cấp Hội Phụ nữ đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Thời gian qua, phụ nữ tỉnh Gia Lai không chỉ làm tốt vai trò hậu phương vững chắc mà còn khẳng định vị trí trong xã hội, có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Hội LHPN tỉnh cũng đã phát huy tốt vai trò trong việc đoàn kết, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ; trở thành cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các định hướng, chủ trương của tỉnh đến với phụ nữ.

Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; đoàn kết, năng động, sáng tạo, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; vừa chăm lo tốt cuộc sống gia đình, vừa tiếp tục có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển của tỉnh Gia Lai.

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Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng tại Hội LHPN tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Lam cảm ơn sự quan tâm của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; xứng đáng với truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

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