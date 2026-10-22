Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát động thi đua “Tự hào truyền thống, kết nối và tri ân”

(GLO)- Sáng 22-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tự hào truyền thống, kết nối và tri ân” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh ký giao ước thi đua hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Tự hào truyền thống, kết nối và tri ân”. Ảnh: Hồng Phúc

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 22-10 đến ngày 22-11. Nội dung thi đua tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22/11/1946 - 22/11/2026); Đột phá thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu tham dự lễ phát động đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Hồng Phúc

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng đợt thi đua với nội dung, hình thức phong phú, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại lễ phát động thi đua. Ảnh: Hồng Phúc

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới và các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện đợt thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5.