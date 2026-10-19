(GLO)- Chiều 18-10, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa có bắn đạn thật năm 2026.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Duy Hải - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo phòng không 234 ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị diễn tập.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 giao nhiệm vụ diễn tập có bắn đạn thật. Ảnh: Nguyễn Tú

Đại tá Trần Duy Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nhiệm vụ, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; bám sát tình hình thực tế, vận dụng linh hoạt lý luận vào thực hành chiến thuật và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng.

Các cơ quan, đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực ban chiến đấu, thực hiện đầy đủ quy định về an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật trong quá trình diễn tập và bắn đạn thật.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2026. Ảnh: Nguyễn Tú

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2026, đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối; qua đó nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến và sức mạnh chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc.