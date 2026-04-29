(GLO)- Ngày 28-4, Hải đoàn Biên phòng 48 tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 10 thí sinh là bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương bài tuyên truyền, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi kiểm tra nhận thức. Nội dung tập trung vào nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hải đoàn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị nghiêm túc, nắm chắc kiến thức, vận dụng linh hoạt kỹ năng thuyết trình, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn.

Hải đoàn Biên phòng 48 tuyên dương, khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Quang Định

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trung tá Lê Quang Định - Chính trị viên Hải đội 3, giải nhì cho Trung úy Nguyễn Minh Phát - Phó Thuyền trưởng Tàu BP48.19.01 (Hải đội 2), giải ba cho Đại úy Lê Ngọc Việt - Chính trị viên phó Hải đội 2.