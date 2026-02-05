(GLO)- Ngày 4-2, Hải đoàn Biên phòng 48 tổ chức hội thi sáng kiến mô hình, học cụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Phan Đức Cường - Hải đoàn trưởng và Đại tá Nguyễn Chí Thanh - Chính ủy Hải đoàn.

Hội thi năm nay có 10 sản phẩm dự thi đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Hải đoàn Biên phòng 48.

Theo đánh giá của ban tổ chức, các mô hình, sáng kiến tham gia hội thi có sự đầu tư, đảm bảo chất lượng, đáp ứng sát thực tế tình hình công tác, thực hiện nhiệm vụ của Hải đoàn. Một số mô hình, sáng kiến có triển vọng có thể được nhân rộng trong toàn quân.

Thượng úy Nguyễn Thành Nam (Hải đội 2) trình bày sáng kiến mô hình “Đơn tàu bắn mục tiêu cố định ban ngày trên biển với súng 12,7 mm”. Ảnh: H.P

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho mô hình “Đơn tàu bắn mục tiêu cố định ban ngày trên biển với súng 12,7 mm” của Thượng úy Nguyễn Thành Nam (Hải đội 2); giải nhì cho mô hình “Huấn luyện điều động tàu rời, cập cảng (phao)” của Thiếu úy Tôn Đức Quốc Việt (Hải đội 1) và giải ba cho mô hình “Hệ thống truyền động cơ Tàu Trinh sát ST - 164” của Thiếu tá Trương Huy Hòa (Hải đội 3). Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 3 giải khuyến khích cho các tác giả có mô hình tiêu biểu.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có mô hình, sáng kiến tiêu biểu. Ảnh: H.P

Hội thi là dịp để phát huy tinh thần sáng tạo của các quân nhân trong nghiên cứu, sáng chế những mô hình, học cụ mang tính ứng dụng cao, áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Hải đoàn.