Gia Lai: Cứu nạn thành công ngư dân bị viêm ruột thừa

(GLO)- Ngày 28-10, Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với Tàu SAR 631 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II) cứu nạn và đưa một ngư dân bị viêm ruột thừa vào bờ cấp cứu.

Quân y Hải đoàn Biên phòng 48 thăm khám ngư dân. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút ngày 27-10, tàu cá QNg 90459-TS đang hoạt động trên biển phát tín hiệu cấp cứu vì trên tàu có ngư dân Nguyễn Văn Sơn (SN 1973, ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị đau co thắt dữ dội ở bụng.

Nhận tín hiệu cấp cứu, Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II cử lực lượng tham gia cùng Tàu SAR 631 làm nhiệm vụ cứu nạn.

Ngư dân bị viêm ruột thừa được lực lượng chức năng đưa vào đất liền an toàn. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, Tàu SAR 631 đã tiếp cận được tàu QNg 90459-TS tại vị trí 13°55' N - 111°32' E (cách Quy Nhơn khoảng 205 hải lý về phía Đông) và đưa ngư dân bị nạn lên tàu.

Qua thăm khám, ngư dân Nguyễn Văn Sơn bị đau nhiều khu vực hạ sườn bên phải, sốt cao, chuẩn đoán sơ bộ bị viêm ruột thừa. Bộ phận quân y của Hải đoàn đã khẩn trương tổ chức thăm khám, điều trị cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân.

Đến khoảng 2 giờ 50 phút ngày 28-10, Tàu SAR 631 đã đưa ngư dân về đến cảng Hải Đoàn Biên phòng 48. Sau đó, hai đơn vị đã tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp nhận và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện ông Sơn đã được đưa vào phẫu thuật và qua tình trạng nguy kịch.