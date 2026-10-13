Apple HomeView: Màn hình thông minh tích hợp trợ lý AI

(GLO)- Apple vừa giới thiệu HomeView, thiết bị màn hình thông minh hướng đến vai trò trung tâm điều khiển ngôi nhà kết nối. Sản phẩm kết hợp màn hình 7 inch, trợ lý Siri AI, gọi video FaceTime, giải trí và quản lý thiết bị gia dụng, chú trọng khả năng cá nhân hóa và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Ngày 13-10, Apple công bố HomeView, thiết bị được thiết kế để kết hợp các hoạt động giải trí, liên lạc và quản lý nhà thông minh trên một giao diện. Theo giới thiệu của hãng, sản phẩm sử dụng màn hình Liquid Retina 7 inch, chip A18 và camera 12 MP hỗ trợ Center Stage, giúp người dùng thực hiện cuộc gọi video FaceTime.

Apple HomeView là màn hình thông minh kết hợp điều khiển nhà thông minh, trợ lý AI và giải trí. Nguồn: Apple

Điểm đáng chú ý của HomeView là khả năng kết nối với hệ sinh thái Apple Home. Từ màn hình, người dùng có thể theo dõi hình ảnh camera, kiểm tra trạng thái thiết bị, điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ, khóa cửa hoặc kích hoạt các kịch bản tự động hóa đã thiết lập.

Thay vì phải mở ứng dụng trên điện thoại cho từng thao tác, người dùng có thể quản lý nhiều thiết bị tương thích từ một vị trí cố định trong nhà. HomeView cũng hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, hướng đến trải nghiệm thuận tiện khi người dùng đang nấu ăn, làm việc hoặc di chuyển trong không gian sinh hoạt.

Thiết bị còn có thể phát nhạc, podcast, sách nói và nội dung video. Hệ thống âm thanh được Apple thiết kế riêng, hỗ trợ Spatial Audio với Dolby Atmos cho nội dung tương thích. Nhờ đó, HomeView không chỉ là bảng điều khiển gia đình mà còn phục vụ nhu cầu giải trí thường ngày.

HomeView được tích hợp phiên bản Siri AI mới, vận hành với Apple Intelligence. Theo Apple, trợ lý này có thể trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề, hỗ trợ tìm thông tin và khai thác ngữ cảnh cá nhân khi iPhone hoặc iPad đã ghép nối ở gần.

Chẳng hạn, người dùng có thể nhờ Siri tìm thông tin về một sự kiện trong lịch, tra cứu nội dung liên quan trong tin nhắn hoặc đề xuất công thức nấu ăn. Trợ lý cũng hỗ trợ các cuộc hội thoại nối tiếp, cho phép người dùng đặt câu hỏi bổ sung thay vì phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, Apple cho biết Siri AI ban đầu chỉ hỗ trợ tiếng Anh và có thể áp dụng giới hạn sử dụng.

Một tính năng khác là nhận diện tối đa 6 người trong gia đình để hiển thị nội dung phù hợp với từng thành viên. Khi nhận diện người dùng, thiết bị có thể chuyển sang trải nghiệm cá nhân, bao gồm tin nhắn, lịch, lời nhắc và các nội dung liên quan trên hệ sinh thái Apple.

Apple cho biết quyền riêng tư được tích hợp ngay trong thiết kế HomeView. Chip A18 có các vùng xử lý bảo mật Secure Exclaves, hỗ trợ xử lý dữ liệu camera và micro phục vụ nhận diện trong môi trường tách biệt. Nội dung cá nhân được thiết kế để chỉ hiển thị cho người dùng tương ứng khi đáp ứng các điều kiện kết nối và nhận diện của thiết bị.

Theo Reuters, HomeView có giá khởi điểm 299 USD. Apple dự kiến mở bán từ ngày 13-11 tại Mỹ, Australia, Canada, Ấn Độ, New Zealand, Nam Phi, Anh và Singapore. Sản phẩm chưa được bán tại Liên minh châu Âu do Siri AI hiện chưa khả dụng trên iOS tại khu vực này.