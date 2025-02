Gia Lai: Tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cho thấy, hiện nay hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài vẫn còn diễn ra nhiều. Ảnh: V.T



Tham dự tập huấn có đại diện các cơ quan là đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, cùng 40 công chức của Cục Quản lý thị trường Gia Lai.

Tại buổi tập huấn, đại diện Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ S&O đã trình bày, hướng dẫn các dấu hiệu nhận biết hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và giới thiệu về hàng chính hãng của một số thương hiệu nổi tiếng như: COTY (nước hoa Marc Jacobs, Calvin Klein, Chlóe, Hugo Boss); ASICS (giày và mũ thể thao ASICS, TIGER, ONITSUKA ); LOXOTTICA (mắt kính OAKLEY, Ray-Ban); NEW ERA (sản phẩm thời trang NEW ERA); NEW BALANCE (giày dép, quần áo); LONGCHAMP (túi xách); P&G (hàng tiêu dùng, mỹ phẩm mang nhãn hiệu Gillette, Oral-B, Head & Shoulders, Pantene, Rejoice, Olay, Tide, Downy).

Bên cạnh đó, đại diện Công ty còn hướng dẫn cách thức, phương pháp kết hợp với chuyên viên bảo vệ thương hiệu của các nhãn hàng trong việc phát hiện và xử lý hàng giả.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phát hiện hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; giúp lực lượng chức năng nhận diện giữa hàng thật-hàng giả, để có định hướng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng kỹ năng cho người bán, người tiêu dùng; góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Clip Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ S&O hướng dẫn các lực lượng chức năng cách phân biệt hàng thật-hàng giả: