Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai cùng 20 tỉnh, thành chi lương hưu tháng 11 qua tài khoản cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Báo Tin Tức, Dân Trí)

(GLO)- Từ hôm nay (2-11), cơ quan Bảo hiểm xã hội triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11 tại 21 tỉnh, thành phố qua tài khoản cá nhân, trong đó có Gia Lai. Tại 13 địa phương còn lại, người hưởng dự kiến nhận tiền từ ngày 3-11. 

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trong tháng 11 được bố trí theo ngày làm việc đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ hai của tháng. Do ngày 1-11 rơi vào Chủ nhật, lịch chi trả được triển khai trong 2 ngày 2 và 3-11.

Cụ thể, 21 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân vào ngày 2-11 gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, TP. Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

chi-tra-luong-huu.jpg
Gia Lai là 1 trong 21 tỉnh, thành chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân từ 2-11. Ảnh minh họa: Phương Vi

Đối với 13 tỉnh, thành phố còn lại, lịch chi trả qua tài khoản dự kiến bắt đầu từ ngày 3-11, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, TP. Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, lịch chi trả được tổ chức theo kế hoạch của cơ quan BHXH và bưu điện tại từng địa phương.

Người hưởng nên kiểm tra thông báo của cơ quan BHXH hoặc bưu điện nơi đăng ký nhận tiền để biết chính xác ngày, địa điểm chi trả, tránh đi lại nhiều lần.

Người dân có thể đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID và liên kết phương tiện nhận tiền theo quy định. Các phương tiện được tích hợp gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động.

Người chưa đăng ký hoặc chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID vẫn được nhận lương hưu, trợ cấp theo phương thức đang áp dụng, bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ, tặng quà tại xã Ia Ly

Khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ, tặng quà tại xã Ia Ly

Đời sống

(GLO)- Ngày 30-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với đoàn từ thiện Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khởi công xây dựng mới và sửa chữa nhà Chữ thập đỏ cho 2 hộ nghèo tại xã Ia Ly; đồng thời trao tặng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ sinh hoạt và học tập cho Trường Mẫu giáo Ia Ly.

Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng, cả nước áp dụng mức tối thiểu 2 triệu đồng

Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng, cả nước áp dụng mức tối thiểu 2 triệu đồng

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 1-1-2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng theo quy định của Chính phủ. Riêng Hà Nội đã thông qua chính sách hỗ trợ 4 triệu đồng/người, cho thấy các địa phương có thể nâng mức hỗ trợ tùy điều kiện ngân sách.

Tiếp nối Chiến dịch Quang Trung: Từ cứu trợ khẩn cấp đến an dân bền vững - Kỳ 1: Cấp bách di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Kỳ 1: Cấp bách di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Đời sống

(GLO)- Gia Lai có địa hình phức tạp, thường xuyên đối mặt với thiên tai cực đoan. Sau Chiến dịch Quang Trung năm 2025, Tỉnh ủy tiếp tục triển khai giai đoạn 2, di dời gần 2.000 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, hướng đến an cư bền vững.

Dùng sức ảnh hưởng, lan tỏa niềm tin số

Dùng sức ảnh hưởng, lan tỏa niềm tin số

Đời sống

(GLO)- Sức ảnh hưởng của KOL không chỉ đến từ lượng người theo dõi mà còn ở giá trị nội dung được chia sẻ. Với thế mạnh riêng, các KOL thuộc Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai góp phần đưa thông tin hữu ích đến cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và ứng xử trách nhiệm trên không gian mạng.

null