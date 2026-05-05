Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác PCCC tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Cùng đi có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) nghe chủ doanh nghiệp và các ngành chức năng báo cáo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy. Ảnh: N.H

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy xảy ra vào lúc 1 giờ 19 phút ngày 26-4 tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng và Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam (Lô B6-04 và B6-05, Khu công nghiệp Nhơn Hội A, Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông).

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh), ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, đơn vị đã nhanh chóng chỉ đạo, điều động 2 xe chỉ huy, 14 xe chữa cháy, 1 xe bồn chở nước và gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và CNCH; phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy và ngăn ngừa cháy lan.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng. Ảnh: N.H

Đến 3 giờ ngày 26-4, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào 22 giờ 20 phút cùng ngày.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 49 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Ảnh: N.H

Theo đại diện các doanh nghiệp, mặc dù lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đám cháy, không để cháy lan sang khu vực lân cận, song nhiều nhà xưởng, máy móc, nguyên vật liệu tại các kho chứa hàng bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất của cả 2 doanh nghiệp bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả và sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường, đại diện các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh và các ngành chức năng điều động cán bộ chuyên trách kiểm tra nhanh hiện trạng; hướng dẫn các thủ tục cải tạo, sửa chữa cấp bách hoặc thiết lập khu vực sản xuất tạm thời đảm bảo an toàn.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị bảo hiểm khẩn trương thẩm định, chi trả bồi thường, giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp doanh nghiệp khắc phục hậu quả, sớm khôi phục sản xuất. Ảnh: N.H

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ thực tế vụ cháy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là bài học sâu sắc trong công tác PCCC tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa; tăng cường đầu tư hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, đảm bảo phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH; xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ đủ mạnh, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

Về lâu dài, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các lực lượng chức năng và các chủ thể liên quan; nâng cao năng lực thực thi và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan như xây dựng, điện lực, PCCC; thường xuyên rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải được chuyển cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác phòng cháy phải được thực hiện bài bản, thường xuyên, liên tục; hoạt động chữa cháy và CNCH phải ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Thông qua đợt kiểm tra này, không chỉ thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tỉnh đối với doanh nghiệp, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Để từ đó, góp phần xây dựng môi trường đầu tư an toàn, ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho Khu kinh tế Nhơn Hội phát triển bền vững trong thời gian tới.