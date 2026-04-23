(GLO)- Ba con hổ Bengal vừa chào đời tại vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nâng tổng đàn hổ tại đây lên 11 con, tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn và nhân nuôi động vật hoang dã.

Ngày 23-4, ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn, xác nhận: Công ty cổ phần Safari và vui chơi giải trí Quy Nhơn Park (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã báo cáo việc tăng thêm 3 con hổ Bengal mới sinh.

Theo cơ quan kiểm lâm, đơn vị đã tiến hành kiểm tra và xác nhận số lượng động vật hoang dã tại đây đã tăng lên. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng đàn hổ (Panthera tigris) tại vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn là 11 cá thể, gồm 4 cá thể đực và 7 cá thể cái.

Trước đó, vào ngày 5-4-2026, Công ty ghi nhận 3 cá thể hổ Bengal được sinh ra sau thời gian mang thai kéo dài 113 ngày. Các hổ con hiện trong trạng thái bình thường, đang được hổ mẹ chăm sóc và nuôi hoàn toàn bằng sữa dưới sự theo dõi chặt chẽ của nhân viên.

Con hổ mẹ hạ sinh 3 hổ con xinh xắn tại vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn. Ảnh: T.H

Đại diện vườn thú cho hay: Khi đạt khoảng 45 ngày tuổi, hổ con sẽ bắt đầu làm quen với việc ăn thịt. Sự xuất hiện của 3 cá thể hổ con đã góp phần tăng sức hút đối với du khách, đặc biệt là trẻ em.

Trong dịp nghỉ lễ sắp tới, vườn thú dự kiến bố trí khu vực trưng bày riêng tại khu thú cưng, tạo điều kiện để du khách có thể quan sát các hổ con ở khoảng cách gần.

FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn là công viên động vật bán hoang dã có quy mô khoảng 130 ha, với gần 1.000 cá thể động vật thuộc nhiều loài khác nhau, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

Hiện vườn thú đang quản lý 61 cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ như công xanh Đông Dương, gấu ngựa, vượn đen má trắng, voi, cá sấu nước ngọt, rái cá… Ngoài ra còn có 101 cá thể thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm khác như trăn gấm, trăn đất, rùa, khỉ đuôi lợn, nai, sư tử, khỉ mặt đỏ…

Bên cạnh đó, khu vườn thú còn nuôi dưỡng 544 cá thể động vật thông thường như bồ câu nhà, chim trĩ Nhật, dê lùn, gà quý phi, trích cồ, vịt trời, cừu, đà điểu, hươu sao, cò trắng, ngỗng sư tử, ngỗng nhà, gà rừng tai trắng… góp phần đa dạng hệ sinh thái và phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách.