(GLO)- Sau 12 ngày làm việc, kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào ngày 24-4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên bế mạc kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: quochoi.vn

Tham dự phiên bế mạc có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, chỉ trong thời gian rất ngắn, sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng: tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: quochoi.vn

“Trước những yêu cầu mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản.

Các vị đại biểu Quốc hội, dù là đại biểu tái cử hay lần đầu tham gia, nhưng đã phát huy cao độ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao, kể cả thứ bảy, chủ nhật; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, nhờ đó, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc” - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Trên cơ sở các nội dung đã được Quốc hội quyết nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các địa phương, ngay sau kỳ họp, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua; tập trung ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội phát huy hiệu quả thiết thực trong thực tiễn.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: quochoi.vn

Nhấn mạnh thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ I tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc các vị đại biểu Quốc hội tiền nhiệm đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Quốc hội. Quốc hội cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các địa phương, các cơ quan, tổ chức hữu quan…

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Kết thúc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả, tinh thần, khí thế của kỳ họp và lắng nghe đầy đủ, trách nhiệm ý kiến của cử tri và nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, đan xen với những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh đó, đặt ra yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn trong tổ chức và hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống vào nghị trường; đưa nguyện vọng của nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đồng hành cùng Chính phủ, cả hệ thống chính trị, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, biến khát vọng thành hành động, kết quả cụ thể quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tất cả vì mục tiêu: đất nước phồn vinh, văn minh - nhân dân ấm no, hạnh phúc