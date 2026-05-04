(GLO)- Chiều 4-5, Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026). Đây là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang và khẳng định vai trò của công tác thống kê trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thống kê 2 tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Thống kê Việt Nam. Theo đó, ngày 6-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61 thành lập Nha Thống kê Việt Nam - tiền thân của ngành Thống kê ngày nay.

Trải qua 80 năm, ngành Thống kê không ngừng lớn mạnh, từng bước hiện đại hóa, khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Trường

Cùng với sự phát triển của ngành Thống kê Việt Nam, ngành Thống kê Gia Lai đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Sau sáp nhập, dưới sự quản lý của Bộ Tài chính, bộ máy tổ chức của ngành Thống kê Gia Lai đã được kiện toàn tinh gọn với mô hình Thống kê tỉnh và các đội Thống kê cơ sở.

Dù đối mặt với những thách thức khi thay đổi mô hình chính quyền địa phương và địa bàn quản lý rộng lớn, song tập thể cán bộ, công chức ngành Thống kê tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ổn định tổ chức và bám sát thực địa.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Trường

Dấu ấn rõ nét nhất là tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 và hoàn thành giai đoạn thu thập dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đúng tiến độ.

Ngành cũng đã chủ động, tích cực trong việc tính toán, phân bổ số liệu GRDP; cung cấp nguồn thông tin chính thống phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm “Trung thực - Khách quan - Chính xác - Đầy đủ - Kịp thời”, thời gian tới, Thống kê Gia Lai sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng đội ngũ công chức bản lĩnh, giỏi chuyên môn, xứng đáng là nền tảng dữ liệu vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của địa phương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Thống kê trong suốt 80 năm qua; đồng thời khẳng định thông tin thống kê là nguồn dữ liệu chính thống, tin cậy, phục vụ đắc lực công tác điều hành của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2026-2030, ngành cần chuyển dịch mạnh mẽ từ chức năng phản ánh sang phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bên trái) tặng hoa chúc mừng Thống kê tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam. Ảnh: Nhật Trường

Để làm được điều đó, ngành Thống kê tỉnh phải tập trung thực hiện mục tiêu “số liệu một nguồn - một chuẩn”, đẩy mạnh số hóa và kết nối liên thông dữ liệu hành chính để hình thành hệ thống thông tin theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, cần không ngừng bồi dưỡng đội ngũ công chức có bản lĩnh, giỏi chuyên môn, xứng đáng là nền tảng dữ liệu vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để ngành Thống kê tiếp tục đổi mới, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của địa phương trong những năm tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ phải sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Thống kê tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Thống kê tỉnh Gia Lai vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động thống kê, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

​