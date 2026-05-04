Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

(GLO)- Ngày 4-5, tại xã Đức Cơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Tham dự lễ phát động có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Dom; các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Các đại biểu tham gia lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát nhấn mạnh: Tháng Nhân đạo năm 2026 được thực hiện trong tháng 5, trong đó 2 tuần cao điểm từ ngày 8-5 đến ngày 19-5-2026.

Tháng Nhân đạo năm 2026 với mục đích thông qua các hoạt động, nhằm tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, nâng cao nhận thức, thúc đẩy lối hành xử nhân ái trong các tầng lớp nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát trao tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật. Ảnh: Như Nguyện

Trọng tâm của Tháng Nhân đạo năm 2026 là tập trung thực hiện 6 chương trình, phần việc lớn: tổ chức các ngày hội nhân ái; chợ nhân đạo; chương trình gây quỹ vì mục tiêu nhân đạo; thực hiện công trình, phần việc nhân đạo; chương trình hỗ trợ sinh kế và chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng - hiến máu nhân đạo.

Chỉ tiêu trong Tháng Nhân đạo các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu vận động nguồn lực đạt trên 10 tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế cho 675 hộ nghèo, khó khăn hưởng lợi; thực hiện 135 công trình, phần việc nhân đạo; trợ giúp 2.000 địa chỉ nhân đạo; tổ chức 80 đợt tư vấn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.200 người; vận động tiếp nhận 2.700 đơn vị máu từ nguồn hiến máu tình nguyện…

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát và Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Xuân Sơn trao bảng tượng trưng xây dựng 2 công trình nhân đạo Nhà Chữ thập đỏ cho hộ khó khăn. Ảnh: Như Nguyện

Đây cũng là tháng cao điểm để các cấp Hội đồng loạt triển khai hoạt động vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm mục đích hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn.

Các hoạt động Tháng Nhân đạo được tổ chức rộng khắp toàn hệ thống Hội trong tỉnh, lồng ghép các hoạt động để tăng hiệu ứng, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình Chợ nhân ái 0 đồng tại lễ phát động. Ảnh: Như Nguyện

Tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình "Chợ nhân ái 0 đồng", phục vụ 150 hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá 800.000 đồng/hộ dân; tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật, bệnh tật; khởi công 2 công trình nhân đạo Nhà Chữ thập đỏ cho hộ khó khăn về nhà ở.

Ngoài ra, Hội phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tổ chức khám, tư vấn sức khỏe các bệnh lý về mắt và cấp thuốc miễn phí cho hơn 150 người dân.

Song song đó, Ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra tại xã Đức Cơ thu hút gần 250 người tham gia, thu được 221 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.