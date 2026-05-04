Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

(GLO)- Ngày 4-5, tại xã Đức Cơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Tham dự lễ phát động có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Dom; các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Các đại biểu tham gia lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát nhấn mạnh: Tháng Nhân đạo năm 2026 được thực hiện trong tháng 5, trong đó 2 tuần cao điểm từ ngày 8-5 đến ngày 19-5-2026.

Tháng Nhân đạo năm 2026 với mục đích thông qua các hoạt động, nhằm tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, nâng cao nhận thức, thúc đẩy lối hành xử nhân ái trong các tầng lớp nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát trao tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật. Ảnh: Như Nguyện

Trọng tâm của Tháng Nhân đạo năm 2026 là tập trung thực hiện 6 chương trình, phần việc lớn: tổ chức các ngày hội nhân ái; chợ nhân đạo; chương trình gây quỹ vì mục tiêu nhân đạo; thực hiện công trình, phần việc nhân đạo; chương trình hỗ trợ sinh kế và chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng - hiến máu nhân đạo.

Chỉ tiêu trong Tháng Nhân đạo các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu vận động nguồn lực đạt trên 10 tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế cho 675 hộ nghèo, khó khăn hưởng lợi; thực hiện 135 công trình, phần việc nhân đạo; trợ giúp 2.000 địa chỉ nhân đạo; tổ chức 80 đợt tư vấn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.200 người; vận động tiếp nhận 2.700 đơn vị máu từ nguồn hiến máu tình nguyện…

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát và Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Xuân Sơn trao bảng tượng trưng xây dựng 2 công trình nhân đạo Nhà Chữ thập đỏ cho hộ khó khăn. Ảnh: Như Nguyện

Đây cũng là tháng cao điểm để các cấp Hội đồng loạt triển khai hoạt động vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhằm mục đích hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn.

Các hoạt động Tháng Nhân đạo được tổ chức rộng khắp toàn hệ thống Hội trong tỉnh, lồng ghép các hoạt động để tăng hiệu ứng, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình Chợ nhân ái 0 đồng tại lễ phát động. Ảnh: Như Nguyện

Tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình "Chợ nhân ái 0 đồng", phục vụ 150 hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá 800.000 đồng/hộ dân; tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật, bệnh tật; khởi công 2 công trình nhân đạo Nhà Chữ thập đỏ cho hộ khó khăn về nhà ở.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra tại xã Đức Cơ thu hút gần 250 người tham gia, thu được 221 đơn vị máu an toàn. Ảnh: như Nguyện

Ngoài ra, Hội phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tổ chức khám, tư vấn sức khỏe các bệnh lý về mắt và cấp thuốc miễn phí cho hơn 150 người dân.

Song song đó, Ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra tại xã Đức Cơ thu hút gần 250 người tham gia, thu được 221 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tổ chức khám, tư vấn sức khỏe các bệnh lý về mắt và cấp thuốc miễn phí cho trên 150 người dân. Ảnh: Như Nguyện
Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Học nghề để viết lại tương lai

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

