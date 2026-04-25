Đội Tuy Phước Bắc giành giải nhất Hội thi bánh truyền thống năm 2026

(GLO)- Ngày 25-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi bánh truyền thống năm 2026.

Các đại biểu tham quan gian hàng, theo dõi phần thi chế biến bánh truyền thống tại ngày hội. Ảnh: Minh Phương

Hội thi thu hút 12 đội với 60 thí sinh là hội viên phụ nữ đến từ các xã, phường trên địa bàn. Mỗi đội chế biến, trưng bày từ 3 đến 7 loại bánh truyền thống như bánh ít, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh thuẫn, bánh tét, bánh nậm, bánh đúc…

Các đội thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong chế biến, trưng bày và thuyết trình các loại bánh truyền thống, góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực đặc trưng của địa phương. Nhiều sản phẩm không chỉ đảm bảo hương vị thơm ngon mà còn được chăm chút về hình thức, mang đậm bản sắc văn hóa.

Mâm bánh truyền thống được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt. Ảnh: Minh Chí

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, hội thi khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp. Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải khuyến khích. Trong đó, đội xã Tuy Phước Bắc xuất sắc giành giải nhất; 2 giải nhì thuộc về phường Hội Phú và xã Tây Sơn; 3 giải ba được trao cho các đơn vị phường Thống Nhất, An Bình và Bình Định. Các đội đến từ các xã, phường: Đak Đoa, Gào, Biển Hồ, Diên Hồng, Pleiku và An Phú đạt giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải nhất Hội thi bánh truyền thống 2026 cho đội Tuy Phước Bắc. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh phần thi chính, ngày hội còn diễn ra các hoạt động như trải nghiệm làm bánh dân gian, giao lưu văn hóa ẩm thực và hô hát bài chòi, tạo không khí sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hoạt động hô hát bài chòi diễn ra sôi nổi tại ngày hội. Ảnh: Minh Chí

Hội thi không chỉ là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các loại bánh truyền thống, gắn với phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa phong phú tại cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội thi bánh truyền thống năm 2026 với các mâm bánh được chế biến, trình bày công phu, đậm bản sắc địa phương. Ảnh: Minh Chí

​