Đội Tuy Phước Bắc giành giải nhất Hội thi bánh truyền thống năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ MINH PHƯƠNG
(GLO)- Ngày 25-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi bánh truyền thống năm 2026.

Các đại biểu tham quan gian hàng, theo dõi phần thi chế biến bánh truyền thống tại ngày hội. Ảnh: Minh Phương

Hội thi thu hút 12 đội với 60 thí sinh là hội viên phụ nữ đến từ các xã, phường trên địa bàn. Mỗi đội chế biến, trưng bày từ 3 đến 7 loại bánh truyền thống như bánh ít, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh thuẫn, bánh tét, bánh nậm, bánh đúc…

Các đội thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong chế biến, trưng bày và thuyết trình các loại bánh truyền thống, góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực đặc trưng của địa phương. Nhiều sản phẩm không chỉ đảm bảo hương vị thơm ngon mà còn được chăm chút về hình thức, mang đậm bản sắc văn hóa.

Mâm bánh truyền thống được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt. Ảnh: Minh Chí

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, hội thi khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp. Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải khuyến khích. Trong đó, đội xã Tuy Phước Bắc xuất sắc giành giải nhất; 2 giải nhì thuộc về phường Hội Phú và xã Tây Sơn; 3 giải ba được trao cho các đơn vị phường Thống Nhất, An Bình và Bình Định. Các đội đến từ các xã, phường: Đak Đoa, Gào, Biển Hồ, Diên Hồng, Pleiku và An Phú đạt giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải nhất Hội thi bánh truyền thống 2026 cho đội Tuy Phước Bắc. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh phần thi chính, ngày hội còn diễn ra các hoạt động như trải nghiệm làm bánh dân gian, giao lưu văn hóa ẩm thực và hô hát bài chòi, tạo không khí sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hoạt động hô hát bài chòi diễn ra sôi nổi tại ngày hội. Ảnh: Minh Chí

Hội thi không chỉ là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các loại bánh truyền thống, gắn với phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa phong phú tại cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội thi bánh truyền thống năm 2026 với các mâm bánh được chế biến, trình bày công phu, đậm bản sắc địa phương. Ảnh: Minh Chí

Giữ hương vị quê nhà qua hội thi “Trưng bày mâm bánh truyền thống”

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 2-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phù Cát tổ chức hội thi “Trưng bày mâm bánh truyền thống”, với sự tham gia của 11 đội thi đại diện cho 22 chi hội phụ nữ cơ sở trực thuộc Hội LHPN xã.

60s Gia Lai: Phố ẩm thực Diên Hồng - Điểm hẹn của vị ngon và văn hóa

(GLO)- Từ một khu vực đỗ xe cũ "lột xác" thành không gian ẩm thực, giải trí sôi động, Phố ẩm thực Diên Hồng góp phần định hình diện mạo đô thị năng động, hiện đại của phố núi Gia Lai. Khu vực này được định hướng trở thành "điểm hẹn" mới của phố núi, nơi hội tụ vị ngon và văn hóa.

Chờ đón chương tình nghệ thuật "Đại ngàn reo"

(GLO)- Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Đại ngàn reo” sẽ diễn ra lúc 20h10, 25-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh GTV và livestream trên các nền tảng số của Báo và PT-TH Gia Lai.

Ngắm Pleiku từ Núi Đá – Trải nghiệm không thể bỏ lỡ

(GLO)- Nằm gần trung tâm Pleiku, Núi Đá Pleiku (đồi 37 pháo binh) trở thành điểm đến thu hút những ai thích hòa mình vào thiên nhiên. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh phố núi. Nơi này đặc biệt ấn tượng vào khoảnh khắc bình minh rực rỡ hay khi hoàng hôn buông xuống.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.

E-magazine “Mũi tàu” giữa lòng hồ Tân Sơn

(GLO)- Vào mùa nước cạn, giữa lòng hồ Tân Sơn (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) bất ngờ nổi lên một doi đất có dáng như mũi tàu. Doi đất này thoải dài như con tàu đang rẽ nước, vươn ra giữa màu xanh thẳm của rừng núi Chư Nâm. 

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Lấp lánh vị biển Quy Nhơn

(GLO)- Giữa cái nắng vàng đặc trưng của biển Quy Nhơn, nhịp sống bỗng chậm lại theo từng bước chân kéo lưới. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và những mẻ cá lấp lánh như những mảnh bạc nhỏ rơi xuống từ phía mặt trời. Một khoảnh khắc bình dị khiến lòng người nhẹ tênh.

Mùa rêu xanh Nhơn Hải

(GLO)- Đến Nhơn Hải (nay là khu phố Hải Bắc, Hải Đông, phường Quy Nhơn Đông) mùa này, du khách không chỉ tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn tha hồ rảo bước bên những bãi đá đầy rêu xanh nằm bên mép sóng. 

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Những hoạt động trình diễn, trưng bày tại ngày hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều ấn tượng sâu sắc.

Phố ẩm thực Diên Hồng - điểm hẹn sôi động về đêm

(GLO)- Phố ẩm thực tại phường Diên Hồng đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và thưởng thức ẩm thực. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 3-2026, địa điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp, góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động về đêm tại phố núi.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Chị Mai Thị Mỹ Lâm: Khi người trẻ chọn đi đến nơi “người khác cần”

(GLO)- Với quan niệm “đi đến nơi người khác cần”, chị Mai Thị Mỹ Lâm đã rời phố về rừng, bắt đầu hành trình đầy thử thách tại xã An Toàn. Không chỉ khởi nghiệp, chị còn góp phần thay đổi sinh kế cho người dân, từng bước biến vùng đất khó thành nơi đáng sống và đáng đến.