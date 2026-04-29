Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai: Hỗ trợ 58 triệu đồng cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 28-4, đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hơn 58 triệu đồng hỗ trợ em Kpă Bảo (học sinh lớp 8/7) bị bệnh hiểm nghèo.

Theo thông tin từ gia đình, đầu năm 2026, em Kpă Bảo có biểu hiện sốt kéo dài kèm chảy máu mũi. Sau khi được đưa đi thăm khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế, em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Hiện tại, em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Gia đình em Bảo thuộc diện khó khăn. Trong khi đó, việc điều trị kéo dài với chi phí lớn khiến cuộc sống gia đình thêm nhiều áp lực.

dai-dien-truong-thcs-tran-quoc-toan-trao-so-tien-ung-ho-gia-dinh-em-kpa-bao.jpg
Đại diện Trường THCS Trần Quốc Toản trao số tiền ủng hộ gia đình em Kpă Bảo. Ảnh: ĐVCC

Trước hoàn cảnh của em, Liên đội Trường THCS Trần Quốc Toản đã phát động quyên góp trong toàn trường và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng các nhà hảo tâm.

Sau thời gian vận động, nhà trường đã quyên góp được hơn 58 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị cho em Kpă Bảo. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để em vượt qua khó khăn, sớm trở lại trường học.

Đánh giá bài viết

Học nghề để viết lại tương lai

Lao động - Việc làm

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Xã hội

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

Đời sống

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

Xã hội

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Đời sống

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

