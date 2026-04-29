Gia Lai: Hỗ trợ 58 triệu đồng cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Chiều 28-4, đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hơn 58 triệu đồng hỗ trợ em Kpă Bảo (học sinh lớp 8/7) bị bệnh hiểm nghèo.

Theo thông tin từ gia đình, đầu năm 2026, em Kpă Bảo có biểu hiện sốt kéo dài kèm chảy máu mũi. Sau khi được đưa đi thăm khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế, em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Hiện tại, em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Gia đình em Bảo thuộc diện khó khăn. Trong khi đó, việc điều trị kéo dài với chi phí lớn khiến cuộc sống gia đình thêm nhiều áp lực.

Đại diện Trường THCS Trần Quốc Toản trao số tiền ủng hộ gia đình em Kpă Bảo. Ảnh: ĐVCC

Trước hoàn cảnh của em, Liên đội Trường THCS Trần Quốc Toản đã phát động quyên góp trong toàn trường và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng các nhà hảo tâm.

Sau thời gian vận động, nhà trường đã quyên góp được hơn 58 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị cho em Kpă Bảo. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để em vượt qua khó khăn, sớm trở lại trường học.