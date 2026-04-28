Gia Lai có 1 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 28-4, tại TP. Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và tuyên dương 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể năm 2026.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Hoa - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai (thuộc Công đoàn phường Thống Nhất) là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai được tuyên dương trong dịp này.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Hoa (hàng trước, thứ 3 từ phải sang) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương “Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc năm 2026”. Ảnh: ĐVCC

Dấu ấn của đồng chí Huỳnh Thị Thanh Hoa là chủ động thương lượng, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật, góp phần nâng cao phúc lợi cho người lao động.

Bên cạnh đó, các cuộc đối thoại định kỳ được duy trì hiệu quả, kịp thời giải quyết kiến nghị liên quan đến tiền lương, điều kiện làm việc, hạn chế phát sinh tranh chấp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Hoa luôn chủ động lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người lao động, tạo sự đồng thuận cao trong doanh nghiệp.

Tại doanh nghiệp, nhiều chính sách chăm lo được triển khai hiệu quả: Giai đoạn 2023-2025 chi hơn 200 triệu đồng đào tạo tay nghề; mỗi năm dành hơn 500 triệu đồng mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm con người; 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện.

Việc được tuyên dương là sự ghi nhận đối với cá nhân đồng chí Huỳnh Thị Thanh Hoa, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.