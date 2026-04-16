Gia Lai: Tập huấn về công tác tổ chức, chính sách pháp luật và quan hệ lao động cho cán bộ Công đoàn cấp xã

(GLO)- Sáng 16-4, tại phường Diên Hồng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn các chuyên đề về công tác tổ chức, chính sách pháp luật và quan hệ lao động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp xã.

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công đoàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai Hà Duy Trung phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Mạnh Hà

Trong 1,5 ngày, các học viên không chỉ được cập nhật nhiều thông tin mới trong công tác tổ chức, các chính sách pháp luật mà còn được trang bị các kỹ năng cốt lõi như: phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể…

Đây là những nội dung then chốt, tác động trực tiếp đến chất lượng hoạt động Công đoàn, song cũng là khâu còn gặp không ít khó khăn ở cơ sở hiện nay.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Mạnh Hà

Việc tổ chức lớp tập huấn cho thấy sự chủ động và quyết tâm của LĐLĐ tỉnh trong việc chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp.

Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong tình hình mới; hướng tới thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.