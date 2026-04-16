Gia Lai: Tập huấn về công tác tổ chức, chính sách pháp luật và quan hệ lao động cho cán bộ Công đoàn cấp xã

(GLO)- Sáng 16-4, tại phường Diên Hồng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn các chuyên đề về công tác tổ chức, chính sách pháp luật và quan hệ lao động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp xã.

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công đoàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai Hà Duy Trung phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Mạnh Hà

Trong 1,5 ngày, các học viên không chỉ được cập nhật nhiều thông tin mới trong công tác tổ chức, các chính sách pháp luật mà còn được trang bị các kỹ năng cốt lõi như: phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể…

Đây là những nội dung then chốt, tác động trực tiếp đến chất lượng hoạt động Công đoàn, song cũng là khâu còn gặp không ít khó khăn ở cơ sở hiện nay.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Mạnh Hà

Việc tổ chức lớp tập huấn cho thấy sự chủ động và quyết tâm của LĐLĐ tỉnh trong việc chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp.

Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong tình hình mới; hướng tới thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Thời sự

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

Thời sự

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

