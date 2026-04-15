140 đại biểu tham gia tập huấn công tác Công đoàn và Tuyên giáo

(GLO)- Chiều 15-4, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn và Tuyên giáo năm 2026.

Hội nghị có sự tham gia của 140 đại biểu là cán bộ Công đoàn, nhà giáo, viên chức và người lao động đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - nhấn mạnh: Bối cảnh mới đặt ra nhiều yêu cầu đối với tổ chức Công đoàn, nhất là công tác Tuyên giáo.

Hoạt động tuyên truyền trên môi trường số đòi hỏi cán bộ Công đoàn phải đổi mới cách tiếp cận, nâng cao kỹ năng truyền thông, kịp thời định hướng dư luận. Đồng thời, các hoạt động Tháng Công nhân năm 2026 cần được triển khai thiết thực, hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp cận 2 chuyên đề: Kỹ năng điều hành, tổ chức hoạt động Công đoàn cơ sở và Đổi mới phương pháp hoạt động Công đoàn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Vũ

Hội nghị cũng phổ biến chương trình công tác năm 2026; thông tin một số chế độ, chính sách liên quan đến nhà giáo, viên chức, người lao động theo Bộ luật Lao động; những lưu ý khi tổ chức đại hội Công đoàn các cấp; đồng thời trang bị kỹ năng lãnh đạo, điều hành cho cán bộ Công đoàn.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật kiến thức, kỹ năng; nắm bắt chủ trương, chính sách mới; trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn và Tuyên giáo.

