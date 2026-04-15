Công bố quyết định thành lập Công đoàn xã Tuy Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Theo quyết định, Công đoàn xã Tuy Phước trực tiếp quản lý 36 Công đoàn cơ sở với 2.601 đoàn viên trên địa bàn các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành gồm 13 người, Ban Thường vụ 3 người, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn xã Tuy Phước nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo đó, ông Đoàn Thanh Bình - Chuyên viên Ban Công tác Công đoàn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy xã Tuy Phước trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn xã Tuy Phước. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Duy Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cá nhân được chỉ định giữ chức danh chủ chốt của Công đoàn xã Tuy Phước.

Đồng thời, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị: Ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Công đoàn xã sớm ổn định tổ chức, đưa hoạt động vào nền nếp.

Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 19 Công đoàn xã, phường, đạt 100% chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.