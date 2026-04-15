NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Ngày 15-4, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn xã Tuy Phước.

Theo quyết định, Công đoàn xã Tuy Phước trực tiếp quản lý 36 Công đoàn cơ sở với 2.601 đoàn viên trên địa bàn các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành gồm 13 người, Ban Thường vụ 3 người, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn xã Tuy Phước nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo đó, ông Đoàn Thanh Bình - Chuyên viên Ban Công tác Công đoàn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy xã Tuy Phước trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn xã Tuy Phước. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Duy Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cá nhân được chỉ định giữ chức danh chủ chốt của Công đoàn xã Tuy Phước.

Đồng thời, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị: Ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Công đoàn xã sớm ổn định tổ chức, đưa hoạt động vào nền nếp.

Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập 19 Công đoàn xã, phường, đạt 100% chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

(GLO)- Sáng 13-4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án luật quan trọng

(GLO)- Sáng 11-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng: Những cách làm hiệu quả từ cơ sở

(GLO)- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều cách làm thiết thực nhằm giữ nền nếp sinh hoạt, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear và Bộ Tư lệnh Quân khu IV

(GLO)- Ngày 8-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tỉnh Preah Vihear và Bộ Tư lệnh Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia) tại tỉnh Siem Reap.

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

