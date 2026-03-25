Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh

(GLO)- Chiều 25-3, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh để nắm tình hình hoạt động trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian đến.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Trong năm 2025 và quý I/2026, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, tập trung triển khai phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, đã tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, thay đổi phương thức hoạt động phù hợp với bối cảnh mới gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các ngày lễ lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

LĐLĐ tỉnh chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo và kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân cũng như trong các đợt thiên tai…

Năm 2025, LĐLĐ tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tham gia ý kiến, trả lời làm rõ một số kiến nghị, vướng mắc trong quá trình hoạt động như: giao thêm biên chế cho các xã, phường có tổ chức Công đoàn; việc thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp; công tác phát triển đoàn viên, đảng viên trong đội ngũ công nhân, người lao động…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị LĐLĐ tỉnh cần bám sát tình hình thực tiễn và trên cơ sở vai trò, chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đi vào cuộc sống.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

LĐLĐ tỉnh cũng cần nắm chắc tình hình tư tưởng, diễn biến dư luận và kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc; tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và lãnh đạo doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thống nhất cao trong việc thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.