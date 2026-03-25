Xã Kon Gang cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra

(GLO)- Sáng 25-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Kon Gang cho biết: Sau khi sáp nhập, xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 14.575 ha với 5.665 hộ và 22.407 nhân khẩu. Đảng bộ xã hiện có 34 tổ chức đảng với tổng số 618 đảng viên.

Trong quý I/2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả khả quan. Vụ Đông Xuân gieo trồng được 321 ha, đạt 106,6% kế hoạch. Hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 135 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.941 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay có 5 doanh nghiệp thành lập mới.

Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng thường xuyên...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Xã đã cập nhật dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu 4.0, đạt tỷ lệ 100%; đẩy mạnh ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm điều hành tác nghiệp công tác Đảng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với các trường hợp quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; phối hợp xác minh tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác nhân sự bầu cử HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Kon Gang kiến nghị tỉnh quan tâm phân bổ kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ và cấp bổ sung nguồn vốn thực hiện các chính sách an sinh xã hội đặc thù.

Đồng thời, xã đề xuất đầu tư các dự án giao thông cấp bách, xây dựng cầu treo thôn Đak Mong và cầu Ia Krôm… nhằm tháo gỡ khó khăn về hạ tầng.

Về công tác cán bộ, địa phương mong muốn có hướng dẫn cụ thể để kiện toàn đủ số lượng Ban Chấp hành, đặc biệt là nghiên cứu điều chỉnh tiêu chuẩn đối với các Bí thư chi bộ thôn, làng còn thiếu hụt trình độ theo quy định mới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Kon Gang thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì ổn định tình hình sau khi thực hiện sáp nhập xã.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý II và cả năm 2026, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị xã tập trung triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, bảo đảm cân đối ngân sách; tập trung công tác giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải chấn chỉnh ngay hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, giải quyết dứt điểm các hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng, đặc biệt là lĩnh vực đất đai; chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất bảo đảm tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 đạt loại khá trở lên.

Ngoài ra, xã phải sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, rõ nguồn lực để triển khai thực hiện ngay trong tháng 4-2026.

Đảng ủy xã cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra, trong đó, phải đảm bảo và thực hiện thật tốt nguyên tắc “6 rõ” (rõ nhiệm vụ, rõ nguồn lực thực hiện, rõ người chịu trách nhiệm, rõ lộ trình và thời gian hoàn thành, rõ kết quả).

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Tập trung thực hiện đầy đủ quy trình để kiện toàn ngay các chức danh còn khuyết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy dứt điểm trong tháng 4-2026”.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc của xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đề nghị địa phương chủ động có giải pháp thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với nội dung vượt thẩm quyền, giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền, đúng quy định.

Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã tặng phần quà cho Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Gang.

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đã đến tham quan vườn chuối hữu cơ phục vụ xuất khẩu của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn đứng chân trên địa bàn xã Kon Gang.