Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Trong một thời gian dài, gia đình chị Nét (ở làng Dung Rơ) thuộc diện hộ nghèo do thiếu đất sản xuất. Ngoài khoảng 90 cây cà phê, nguồn thu nhập của hai mẹ con chủ yếu dựa vào làm thuê, cuộc sống luôn gặp khó khăn.

Tháng 11-2025, gia đình chị Nét là 1 trong 10 hộ nghèo của làng được xã Kon Gang hỗ trợ 2 con bò giống. Đây là lần đầu tiên gia đình có điều kiện tiếp cận một mô hình sinh kế rõ ràng và lâu dài để phát triển kinh tế, từng bước tạo nguồn thu nhập từ chăn nuôi.

Sau gần 3 tháng chăm sóc, đến nay một con bò đã sinh bê con, con còn lại cũng sắp đến kỳ sinh sản. Từ chỗ không có tài sản tích lũy, gia đình chị đang dần hình thành đàn bò, mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định hơn.

Sau hơn 3 tháng chăm sóc tốt, bò giống hỗ trợ gia đình chị Nét đã sinh bê con. Ảnh: N.D

“Trước đây, cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn, chưa bao giờ nghĩ sẽ có nguồn thu nhập để tích lũy. Được Nhà nước hỗ trợ bò giống, lại được bà con giúp dựng chuồng trại, gia đình rất mừng. Giờ bò đã sinh bê, chúng tôi có thêm động lực để làm ăn, phát triển chăn nuôi như bà con trong làng” - chị Nét chia sẻ.

Theo ông Char - Trưởng thôn Dung Rơ, toàn làng hiện có 141 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống bằng nông nghiệp như trồng cà phê, lúa nước và chăn nuôi. Cuối năm 2025, làng có 10 hộ nghèo được hỗ trợ 20 con bò giống sinh sản.

“Sau khi nhận bò, bà con rất phấn khởi, chủ động chăm sóc tốt. Đến nay, nhiều hộ đã có bò sinh con, mang lại niềm vui lớn và tạo thêm niềm tin cho người dân. Chúng tôi thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời phối hợp với thú y xã kịp thời hỗ trợ bà con tiêm phòng, giúp người dân yên tâm phát triển đàn bò do Nhà nước hỗ trợ một cách hiệu quả, hướng tới thoát nghèo bền vững” - ông Char cho biết.

Cũng theo ông Char, điểm mới của chương trình là mỗi hộ được hỗ trợ cùng lúc 2 con bò giống. Nhờ đó, người dân có điều kiện tăng đàn nhanh hơn, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Ông Char - Trưởng thôn Dung Rơ thường xuyên kiểm tra, động viên người dân chăm sóc bò giống. Ảnh: N.D

Theo Phòng Kinh tế xã Kon Gang, đến cuối năm 2025, toàn xã còn 174 hộ nghèo, chiếm 3,07%, giảm 97 hộ so với đầu năm và vượt kế hoạch đề ra. Số hộ cận nghèo còn 515 hộ, giảm 9 hộ.

Để đạt được kết quả này, xã đã tập trung triển khai đồng bộ các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời lồng ghép nhiều chính sách hỗ trợ khác.

Theo đó, từ tháng 7-2025 đến nay, xã đã hỗ trợ 34 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với tổng cộng 68 con bò giống sinh sản (mỗi hộ 2 con), tạo điều kiện phát triển kinh tế ngay tại địa phương.

Người dân phấn khởi khi bò giống hỗ trợ đã sinh sản. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Kim Anh - Trưởng phòng Kinh tế xã Kon Gang - cho biết, địa phương luôn bám sát thực tế và nhu cầu của người dân để triển khai chính sách phù hợp. Các ban, ngành được phân công trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, giám sát, đồng thời tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất.

“Không chỉ hỗ trợ con giống, chúng tôi còn chú trọng hướng dẫn người dân cách chăn nuôi hiệu quả, từ đó tạo nguồn thu nhập ổn định và lâu dài từ chăn nuôi nông hộ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong những năm tới” - ông Kim Anh nhấn mạnh.

Thời gian tới, xã Kon Gang tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng yếu thế tiếp cận nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và nguồn xã hội hóa để phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

