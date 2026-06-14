Bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Vĩnh Thịnh

(GLO)- Ngày 13-6, UBND xã Vĩnh Thịnh phối hợp với Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho các hộ gia đình con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

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Lãnh đạo xã Vĩnh Thịnh, Sư đoàn 31 và Bộ CHQS tỉnh trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho gia đình anh Đinh Văn và Đinh Vơn. Ảnh: H.P

Trong đợt này, gia đình anh Đinh Văn và Đinh Vơn (làng Tà Lét) được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở với mức kinh phí 30 triệu đồng/hộ từ nguồn ngân sách địa phương.

Đồng thời, Sư đoàn 31 đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ hơn 130 ngày công lao động.