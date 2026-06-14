Bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Vĩnh Thịnh

(GLO)- Ngày 13-6, UBND xã Vĩnh Thịnh phối hợp với Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho các hộ gia đình con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Trong đợt này, gia đình anh Đinh Văn và Đinh Vơn (làng Tà Lét) được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở với mức kinh phí 30 triệu đồng/hộ từ nguồn ngân sách địa phương.
Đồng thời, Sư đoàn 31 đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ hơn 130 ngày công lao động.
(GLO)- Ngày 1-6, Sư đoàn 31 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.
(GLO)- Sáng 10-6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh hàng không cấp cơ sở năm 2026 tại Cảng hàng không Pleiku.
(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.
(GLO)- Sáng 8-6, tại phường Pleiku, Bộ Tham mưu (Quân đoàn 34) tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ trong Thanh niên Bộ Tham mưu năm 2026 với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”.
(GLO)- Được lựa chọn tổ chức diễn tập trước để rút kinh nghiệm cho các địa phương trong tỉnh, xã Tuy Phước đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và đạt kết quả cao nhất.
(GLO)- Ngày 5-6, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Sư đoàn 2 tổ chức gặp mặt, tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thao Xạ thủ bắn tỉa và Hội thi Trợ lý, Thủ kho quân khí giỏi cấp Quân khu năm 2026.
(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
(GLO)- Ngày 3 và 4-6, đoàn cán bộ, sĩ quan trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Champasak và Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã sang thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.
(GLO)- Từ ngày 2 đến 4-6, tại Trường bắn phía Bắc Quân khu 5 (TP Đà Nẵng), Hội thao xạ thủ bắn tỉa Quân khu 5 năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu.
(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.
(GLO)- Ngày 1-6, Sư đoàn 31 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 1-6, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 9-7-2015 của Đảng ủy Binh đoàn 15 về lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.
(GLO)- Ngày 1-6, tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Trung đoàn 739, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp tập huấn công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2026.