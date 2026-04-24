Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đây là hoạt động hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), qua đó bày tỏ sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Các đại biểu thành kính thắp hương viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa. Ảnh: Lam Nguyên

Về dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Trần Đình Thu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Trọng Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Đak Đoa cùng nhiều đại biểu khách mời và đông đảo các cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Trong diễn văn tri ân tại buổi lễ, ông Đoàn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Suốt những năm tháng kháng chiến gian lao, các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc tuổi xuân, không quản ngại hy sinh để làm nên những thắng lợi lịch sử, vẻ vang. Bằng ý chí kiên cường và tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, các anh đã góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.

Ông Đoàn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa đọc diễn văn tri ân tại buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

“Ngày hôm nay, chúng ta tổ chức lễ tri ân để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước” - ông Đoàn Tiến Dũng bày tỏ niềm cảm khái.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và viếng từng phần mộ của gần 1.000 liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đak Đoa. Dịp này, Ban tổ chức còn trao tặng 21 phần quà tri ân đến thân nhân các liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa tình đồng đội.

Nghi thức dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: Lam Nguyên