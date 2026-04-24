Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đây là hoạt động hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), qua đó bày tỏ sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Các đại biểu thành kính thắp hương viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa. Ảnh: Lam Nguyên

Về dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Trần Đình Thu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Trọng Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Đak Đoa cùng nhiều đại biểu khách mời và đông đảo các cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Trong diễn văn tri ân tại buổi lễ, ông Đoàn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Suốt những năm tháng kháng chiến gian lao, các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc tuổi xuân, không quản ngại hy sinh để làm nên những thắng lợi lịch sử, vẻ vang. Bằng ý chí kiên cường và tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, các anh đã góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.

Ông Đoàn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa đọc diễn văn tri ân tại buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

“Ngày hôm nay, chúng ta tổ chức lễ tri ân để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước” - ông Đoàn Tiến Dũng bày tỏ niềm cảm khái.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và viếng từng phần mộ của gần 1.000 liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đak Đoa. Dịp này, Ban tổ chức còn trao tặng 21 phần quà tri ân đến thân nhân các liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa tình đồng đội.

Nghi thức dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: Lam Nguyên
Ban tổ chức trao quà tri ân đến các thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Lam Nguyên
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra công tác chuẩn bị Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội DTTS miền Nam tại Pleiku

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa

Thời sự

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

Thời sự

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”. 

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

Thời sự

(GLO)- Ngày 21-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Tập trung "gỡ khó", đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

Thời sự

(GLO)- Sáng 17-4, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp chủ trì buổi làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

