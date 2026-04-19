Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ

(GLO)- Sáng 18-4, tại Nhà bia Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai), Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ. Ảnh: ĐVCC

Sau lễ dâng hương, các cựu chiến binh Sư đoàn 320 - những người trực tiếp tham gia trận đánh Chư Bồ - Đức Cơ đã gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện truyền thống với học sinh và người dân địa phương.

Cựu chiến binh Sư đoàn 320 nói chuyện truyền thống với học sinh và người dân địa phương. Ảnh: ĐVCC

Cách đây 53 năm, vào ngày 18-1-1973, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 320A tiến công cụm cứ điểm Chư Bồ - Đức Cơ. Đây là vị trí phòng ngự liên hoàn, then chốt của địch trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ đã góp phần mở thông hành lang chiến lược, mở rộng vùng giải phóng phía Tây Gia Lai, tạo thế và lực quan trọng trước thời điểm lịch sử ký Hiệp định Paris vào ngày 27-1-1973.