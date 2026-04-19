Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ

(GLO)- Sáng 18-4, tại Nhà bia Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai), Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ. Ảnh: ĐVCC

Sau lễ dâng hương, các cựu chiến binh Sư đoàn 320 - những người trực tiếp tham gia trận đánh Chư Bồ - Đức Cơ đã gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện truyền thống với học sinh và người dân địa phương.

Cựu chiến binh Sư đoàn 320 nói chuyện truyền thống với học sinh và người dân địa phương. Ảnh: ĐVCC

Cách đây 53 năm, vào ngày 18-1-1973, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 320A tiến công cụm cứ điểm Chư Bồ - Đức Cơ. Đây là vị trí phòng ngự liên hoàn, then chốt của địch trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ đã góp phần mở thông hành lang chiến lược, mở rộng vùng giải phóng phía Tây Gia Lai, tạo thế và lực quan trọng trước thời điểm lịch sử ký Hiệp định Paris vào ngày 27-1-1973.

Tin liên quan

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Gia Lai: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

