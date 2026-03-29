Ý nghĩa “Tháng Ba biên giới” tại 2 xã Ia Dom và Đức Cơ

(GLO)- Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026 do Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai với chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về vùng biên.

Trong ngày 27 và 28-3, tại xã Ia Dom và xã Đức Cơ, Tỉnh đoàn Gia Lai, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Chính phủ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền và tổ chức Đoàn cơ sở của địa phương triển khai Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026 với chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về vùng biên. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 900 triệu đồng.

Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ). Ảnh: ĐVCC

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2026), 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026) và chào mừng thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết nơi biên cương.

Khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại làng Mook Trêl (xã Ia Dom). Ảnh: ĐVCC

Chiều 27-3, đoàn công tác đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, trong đó có phần mộ anh Đàm Minh Viễn (bí danh Đức Thanh) - cán bộ Đoàn tiêu biểu thời kỳ đầu.

Tiếp đó, các đơn vị đã tổ chức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại xã Ia Dom với chiều dài hơn 2 km, tổng kinh phí thực hiện 50 triệu đồng, góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư và lan tỏa tinh thần yêu nước nơi vùng biên.

Tặng quà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Dom. Ảnh: ĐVCC

Đoàn cũng đã đến thăm, trao quà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với người có công với cách mạng; đến thăm, nghe giới thiệu truyền thống và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (gồm 2 tivi, 2 bồn chứa nước, 10 thùng sữa). Qua đó, động viên, sẻ chia với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động diễn ra vào tối cùng ngày tại Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Ia Dom) gồm giao lưu văn nghệ, trao nguồn lực và tặng quà cho người dân.

Thông qua kết nối của Đoàn Thanh niên Chính phủ, chương trình đã huy động 170 triệu đồng hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân; đồng thời, phối hợp với hệ thống Nhà thuốc Long Châu tổ chức 1.000 suất khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 200 hộp thực phẩm chức năng, với tổng trị giá khoảng 550 triệu đồng.

Thông qua kết nối của Đoàn Thanh niên Chính phủ, chương trình đã huy động hàng trăm triệu đồng hỗ trợ an sinh cho thanh thiếu nhi và người dân xã Ia Dom. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Lương thực miền Nam trao tặng 200 suất (gồm nhu yếu phẩm) trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tại xã Ia Dom, góp phần động viên, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

Tỉnh đoàn Gia Lai hỗ trợ 2 km dây điện trị giá 90 triệu đồng nhằm cải thiện hạ tầng cơ sở; trao tặng 3 máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn.

Trao tặng 3 máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Trao tặng 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo xã Ia Dom. Ảnh: ĐVCC

Sáng 28-3, đoàn công tác tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, kết hợp tham quan, tìm hiểu lịch sử hình thành Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng 649, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.