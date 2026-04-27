Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh

(GLO)- Tối 27-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh tại phường Quy Nhơn Nam.

Tham gia các hoạt động cùng đoàn công tác Trung ương có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" trước Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ tại phường Quy Nhơn Nam.

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ ở phường Quy Nhơn Nam, các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) và Thiếu tướng Lương Đình Chung (bên phải) thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, dâng hương ở Đài tưởng niệm, thắp hương trên phần mộ các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiếp đó, Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm 3 gia đình thương binh ở phường Quy Nhơn Nam gồm: Nguyễn Thị Minh Tâm (ở khu phố 27), Lê Thị Minh Tâm (ở khu phố 25) và Phan Tiến (ở khu phố 16).

Tại các gia đình đến thăm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, không ngừng chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà cho các gia đình thương binh. Những phần quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với người có công nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).