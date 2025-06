Trao chứng nhận thương binh cho cán bộ Công an bị đối tượng ma túy đâm trọng thương

(GLO)- Sáng 3-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ( Công an tỉnh Gia Lai ) tiến hành công bố và trao quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và chi trả truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng-cán bộ Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 7-6-2024, trong lúc truy bắt đối tượng Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Trung tá Trương Công Cường (SN 1985) và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (SN 1986)-cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ bị đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người ra tấn công.

Hậu quả, Thiếu tá Hưng và Trung tá Cường bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, Thiếu tá Hưng bị thương nặng hơn, đã được phẫu thuật nhưng để lại tỷ lệ thương tật 30%.

Đối tượng Hồ Văn Tình đã bị lực lượng Công an bắt được vào khoảng 17 giờ ngày 7-6-2024, khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân tại thôn 2, xã Chư Á, TP. Pleiku.

Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (giữa) trao quyết định công nhận thương binh cho Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (bìa phải). Ảnh: Hoàng Hoài

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-nhấn mạnh: Quyết định của Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) về việc cấp Giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đối với những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, gia đình và cá nhân Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng nói riêng.

Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bày tỏ mong muốn Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong trong công tác, khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, hết mình vì Nhân dân phục vụ.