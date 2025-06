Đại tá Phạm Hữu Trường giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 2-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Ninh Thị Minh Hoa-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX01-Công an tỉnh) công bố các quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang-Bộ trưởng Bộ Công an, gồm: Quyết định số 4131/QĐ-BCA ngày 26-5-2025 về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-6-2025 đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm; Quyết định số 4247/QĐ-BCA ngày 26-5-2025 về việc giao Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh từ ngày 1-6-2025 cho đến khi có Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm và Đại tá Phạm Hữu Trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (ở giữa) tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm (bên trái) và Đại tá Phạm Hữu Trường (bên phải). Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm xúc động chia sẻ: “Hôm nay, khi chính thức nói lời chia tay nhiệm vụ, trong tôi có chút lưu luyến, nhưng hơn tất cả là sự cảm ơn sâu sắc và niềm tin vững vàng vào thế hệ kế thừa. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã luôn đồng hành, tạo điều kiện và ủng hộ cho công tác của cá nhân tôi và Công an tỉnh trong suốt thời gian qua. Bày tỏ sự cảm ơn đến các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị, cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ đã luôn đoàn kết, gắn bó, sẻ chia sẻ với tôi trong từng bước đi, từng nhiệm vụ lớn nhỏ...".

Đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm phát biểu tại hội nghị khi nhận quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-6-2025. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến của đồng chí Thiếu tướng Rah Lam Lâm trong suốt những năm công tác. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Hiện nay, từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước đang bắt tay vào thực hiện công cuộc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Riêng đối với lực lượng Công an, cả nước hiện đã xóa bỏ Công an cấp huyện để hướng về cơ sở. Xác định nhiệm vụ thời gian tới hết sức nặng nề. Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hữu Trường sẽ cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tỉnh giao phó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Toàn

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã công bố quyết định kết thúc biệt phái và chờ nghỉ hưu đối với Đại tá Hồ Hải Tần-Phó Trưởng phòng An ninh nội địa (phòng PA02); đồng thời trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và tặng hoa cho 14 đồng chí lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh. Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với 4 đồng chí; thăng cấp bậc hàm lên Trung tá, Thiếu tá, Đại úy, Thượng úy, Trung úy, Thiếu úy đối với 60 đồng chí.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm và nâng lương. Ảnh: Huy Toàn

Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương đối với 1.054 đồng chí trong toàn lực lượng Công an tỉnh.