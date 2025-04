Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

(GLO)- Chiều 17-4, tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam (ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tham dự lễ khánh thành có đại diện Ban Thanh niên Công an nhân dân, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh và cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bia di tích Công an Gia Lai tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Ánh Hòa

Nhà bia di tích Công an Gia Lai được khởi công, tôn tạo từ ngày 3-3-2025 và hoàn thành sau hơn 1 tháng xây dựng. Công trình gồm 3 hạng mục chính.

Văn bia được làm từ đá bazan nguyên khối, chạm khắc về những cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; ghi danh, tôn vinh các tập thể, cá nhân, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an Gia Lai qua các thời kỳ cách mạng, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Nhà sàn được cách điệu hóa, biểu tượng của tình yêu thương, nuôi dưỡng, gắn kết cộng đồng và thể hiện mong ước của các dân tộc bản địa trên mảnh đất Gia Lai đại ngàn về cuộc sống tươi đẹp, khát khao, yêu chuộng hòa bình, gắn bó quân dân.

Cùng với đó là cây nêu được chế tác từ đá bazan, là biểu tượng của sự bảo vệ, kết nối giữa trời và đất, ý chí hiên ngang của đồng bào Tây Nguyên không khuất phục trước những thế lực ngoại bang xâm lược.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Bia di tích Công an Gia Lai. Ảnh: Ánh Hòa

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm thông tin: Nhà bia di tích Công an Gia Lai trong khuôn viên Khu di tích Căn cứ Trung ương cục miền Nam được xây dựng từ những năm 1994. Sau 31 năm, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, cần phải tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Rah Lan Lâm gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đồng thời, cảm ơn 16 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ nguồn kinh phí để duy tu, tôn tạo các hạng mục và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo dự án, các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai đã góp phần quan trọng vào sự thành công của công trình ý nghĩa này.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tu bổ, tôn tạo Nhà bia di tích Công an Gia Lai. Ảnh: Ánh Hòa

Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh: Nhà bia di tích Công an Gia Lai được thiết kế hài hòa trong tổng thể khuôn viên Khu di tích Trung ương Cục miền Nam càng tôn lên dáng vẻ uy nghiêm, trang trọng. Nơi đây sẽ mãi là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ và Nhân dân.

Tôn tạo Nhà bia di tích là hoạt động ý nghĩa được Công an tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trồng cây lưu niệm tại Bia di tích Công an Gia Lai. Ảnh: Ánh Hòa

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong việc tu bổ, tôn tạo Nhà bia di tích của Công an tỉnh tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng trồng cây lưu niệm tại Bia di tích Công an Gia Lai.