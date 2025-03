“Ngày hội áo dài” Công an Gia Lai

(GLO)- Sáng 6-3, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình “Ngày hội áo dài” và tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh online “Nét đẹp phụ nữ Công an Gia Lai”.

Tham dự có Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, Ban Thanh niên Công an tỉnh và hơn 300 cán bộ, hội viên đến từ 15 Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp (thứ 8 từ phải sang)-Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao hoa chúc mừng đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: L.A

Chương trình “Ngày hội áo dài” gồm nhiều tiết mục đặc sắc như: trình diễn áo dài hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động; độc tấu t'rưng “Đường tôi đi dài theo đất nước”; dân vũ liên khúc “Đất nước trọn niềm vui và Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” do các hội viên phụ nữ thể hiện.

Đối với cuộc thi ảnh online “Nét đẹp Phụ nữ Công an Gia Lai”, Ban Tổ chức đã nhận được 151 tác phẩm dự thi với nhiều hình ảnh đẹp, chủ đề hấp dẫn về người phụ nữ Công an Gia Lai tận tụy, gần dân, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, sau khi giải thể Công an cấp huyện, phụ nữ Công an ngày càng thể hiện vai trò tích cực, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, của ngành và được nhân dân tin tưởng, quý mến.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao giải nhất cuộc thi ảnh online “Nét đẹp Phụ nữ Công an Gia Lai” cho Thượng úy Rah Lan Lê Ngà-cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh). Ảnh: L.A

Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Thượng úy Rah Lan Lê Ngà-cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh); trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc, đạt chất lượng tốt.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh trong những năm qua; đồng thời, đề nghị Ban Phụ nữ Công an tỉnh và các tổ chức cơ sở hội tiếp tục tham mưu tạo nhiều sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể thao bổ ích, động viên cán bộ nữ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động phong trào phụ nữ, thiện nguyện xã hội.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp cũng tin tưởng chị em phụ nữ Công an tỉnh thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa; luôn “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai trình diễn áo dài hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trong toàn quốc. Ảnh: Lê Ánh

Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2025) và 1985 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây cũng là hoạt động sinh hoạt chính trị hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).