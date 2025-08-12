Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Kdang phấn đấu trở thành xã động lực của tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC ĐỊNH
HỒNG VIÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong 2 ngày (10 và 11-8), Đảng bộ xã Kdang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho trên 600 đảng viên thuộc 33 tổ chức Đảng trực thuộc.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

hinh-anh-dai-hoi-xa-kdang-bieu-quyet-thong-qua-cac-chi-tieu-nghi-quyet-nhiem-ku-2025-2030.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hồng Viên

Xã Kdang được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Trang, Hnol và Kdang (cũ). Trong nhiệm kỳ qua, 3 xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực; đời sống người dân không ngừng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Hành động-Phát triển”, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,1%/năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đạt 95%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2.712 tỷ đồng; thu hút 5 dự án mới; tỷ lệ giao quân và xây dựng lực lượng dân quân hằng năm đạt 100%…

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, đặc biệt là tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, cùng cả nước thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu xây dựng Kdang trở thành xã động lực của tỉnh.

hinh-anh-dong-chi-dang-vinh-son-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-tang-hoa-cho-bch-dang-bo-xa-kdang-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kdang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Viên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn đề nghị: Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Kdang tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kdang nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Huệ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kdang nhiệm kỳ 2025-2030.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ xã Bàu Cạn

Bàu Cạn phấn đấu trở thành xã phát triển toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Xây dựng địa phương phát triển toàn diện là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 10-8.

Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Xã Ia Grai phấn đấu 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 10-8, Đảng bộ xã Ia Grai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 1.129 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

Gia Lai: Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, vận hành hiệu quả

Chính trị

(GLO)- Sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lơ Pang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ xã Lơ Pang cần quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 8 và 9-8, Đảng bộ xã Lơ Pang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ xã quan tâm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phường Bồng Sơn cần thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội

Phường Bồng Sơn cần thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 8-8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị phường thực hiện có hiệu quả "bộ tứ trụ cột" làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vai trò, khát vọng cống hiến

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vai trò, khát vọng cống hiến

Chính trị

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 5-8, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng tại Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho Kỹ thuật K52 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật).

null