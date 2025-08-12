Kdang phấn đấu trở thành xã động lực của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Trong 2 ngày (10 và 11-8), Đảng bộ xã Kdang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho trên 600 đảng viên thuộc 33 tổ chức Đảng trực thuộc.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hồng Viên

Xã Kdang được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Trang, Hnol và Kdang (cũ). Trong nhiệm kỳ qua, 3 xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực; đời sống người dân không ngừng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Hành động-Phát triển”, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,1%/năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đạt 95%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2.712 tỷ đồng; thu hút 5 dự án mới; tỷ lệ giao quân và xây dựng lực lượng dân quân hằng năm đạt 100%…

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, đặc biệt là tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, cùng cả nước thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu xây dựng Kdang trở thành xã động lực của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kdang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Viên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn đề nghị: Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Kdang tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kdang nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Huệ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kdang nhiệm kỳ 2025-2030.