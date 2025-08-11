Danh mục
Đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng

KHÁNH LINH
RƠ LAN VIỆN
(GLO)- Sáng 11-8, Đảng bộ xã Ia Boòng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới sáng tạo-Hiệu quả”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh; nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ và 125 đại biểu đại diện 497 đảng viên thuộc 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

z6895763008456-6f3bcbeede78c658bbdbfd042e4fba7f.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Boòng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt Đại hội.
﻿Ảnh: Rơ Lan Viện

Xã Ia Boòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Ia Boòng (cũ), Ia Me, Ia O. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 xã đã đoàn kết, chung lòng, chủ động và nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đột phá, sát thực tiễn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2025-2030, với quyết tâm xây dựng Ia Boòng phát triển nhanh và bền vững.

Theo đó, Đảng bộ xã phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 9%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 40% so với năm 2025; đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 4%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%; hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95%.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 25 đồng chí, đồng chí Vũ Đình Hạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

z6895768689072-819a341c9a4ed792f1b41927eaf08454.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Rơ Lan Viện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cũng như kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 xã trước đây, nay là xã Ia Boòng, đã đạt được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã cần tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp đã đề ra; nhất là khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương và thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cùng với đó, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy tinh thần tự lực, tự cường và đoàn kết trong hệ thống chính trị cũng như trong các tầng lớp Nhân dân để chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

null