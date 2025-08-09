Xã Bình Phú phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030

Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Hân Phúc

Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được củng cố, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng vững chắc.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú Nguyễn Văn Thứ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hân Phúc

Kinh tế có bước phát triển khá; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng lên; kết quả phổ cập giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được giữ vững; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, có mặt nâng cao. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững và ổn định.

Giai đoạn 2025-2030, xã Bình Phú phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm ở mức 10%. Trong đó: nông - lâm - thủy sản tăng 3,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,2%; thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 12,6%. Đến năm 2030, xã phấn đấu đạt tổng giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 130 triệu đồng/năm. Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn (thu nội địa) đạt 61,9 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 2.353 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch tỉnh giao đạt 100%. Đến năm 2030, thu hút 5 dự án mới. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hân Phúc

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị Đảng bộ xã cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai thực hiện 4 nghị quyết đột phá là “Bộ tứ trụ cột” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, quan tâm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của xã. Nhất là chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng; huy động mọi nguồn lực của xã hội để đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Hân Phúc

Đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận chính quyền, thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần xây dựng môi trường chính trị và xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Phú nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hân Phúc

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Bình Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Thứ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.