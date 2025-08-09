Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Bình Phú phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Sáng 9-8, Đảng bộ xã Bình Phú long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có 140 đại biểu đại diện cho 801 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Bình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

mg-0406.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Hân Phúc

Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được củng cố, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng vững chắc.

mg-0440.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú Nguyễn Văn Thứ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hân Phúc

Kinh tế có bước phát triển khá; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng lên; kết quả phổ cập giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được giữ vững; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, có mặt nâng cao. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững và ổn định.

Giai đoạn 2025-2030, xã Bình Phú phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm ở mức 10%. Trong đó: nông - lâm - thủy sản tăng 3,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,2%; thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 12,6%. Đến năm 2030, xã phấn đấu đạt tổng giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 130 triệu đồng/năm. Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn (thu nội địa) đạt 61,9 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 2.353 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch tỉnh giao đạt 100%. Đến năm 2030, thu hút 5 dự án mới. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua.

mg-0539.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hân Phúc

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị Đảng bộ xã cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cần tập trung triển khai thực hiện 4 nghị quyết đột phá là “Bộ tứ trụ cột” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, quan tâm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của xã. Nhất là chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng; huy động mọi nguồn lực của xã hội để đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

mg-0460.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Hân Phúc

Đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận chính quyền, thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần xây dựng môi trường chính trị và xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

mg-0630.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Phú nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hân Phúc

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Bình Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Thứ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Xã Ân Tường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 7-8, Đảng bộ xã Ân Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 723 đảng viên thuộc 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đề ra.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vai trò, khát vọng cống hiến

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vai trò, khát vọng cống hiến

Chính trị

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Gia Lai: Triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với quyết tâm chính trị cao nhất

Gia Lai: Triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với quyết tâm chính trị cao nhất

Chính trị

(GLO)- Chiều 5-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

“Bà đỡ” của người dân vùng biên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đứng chân trên vùng biên giới của tỉnh, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) đã tích cực giúp đỡ Nhân dân, nhất là các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Công an tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn tại Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 1-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật lần thứ VI năm 2025. Đội tuyển Công an tỉnh Gia Lai đạt thành tích cao ở nhiều nội dung thi đấu và đạt giải ba toàn đoàn.

Kỷ niệm 95 năm ngành Tuyên giáo của Ðảng (1/8/1930 - 1/8/2025): Hành trình đầy vẻ vang

Kỷ niệm 95 năm ngành Tuyên giáo của Ðảng (1/8/1930 - 1/8/2025): Hành trình đầy vẻ vang

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Ðảng là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của ngành; đồng thời, bồi đắp thêm niềm tin, ý chí và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong thời đại mới.

null