Xây dựng xã Bàu Cạn ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc

(GLO)- Diễn ra ngày 10-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt trong bối cảnh xã vừa hoàn thành sáp nhập.

Với phương châm hành động “Phát huy nội lực-Đổi mới sáng tạo-Phát triển toàn diện”, Đảng bộ và nhân dân xã Bàu Cạn phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Xã Bàu Cạn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bàu Cạn (cũ), Bình Giáo và Thăng Hưng. Xã có diện tích tự nhiên 124,77 km², dân số hơn 22.260 người. Việc sáp nhập không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn là cơ hội để xã phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh địa phương, thúc đẩy phát triển KT-XH toàn diện. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy xã đã kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ hợp lý, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kinh tế chuyển biến, đời sống khởi sắc

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa bàn đã nỗ lực đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm - thủy sản chiếm 57%, công nghiệp - xây dựng 15%, thương mại - dịch vụ 28%.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Bàu Cạn tiếp tục lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Minh Phương

Diện tích cây trồng đạt trên 6.830 ha, chủ lực là các loại cây công nghiệp dài ngày như: Cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, cây ăn quả; nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 124.700 con; mô hình nuôi chim yến cho giá trị kinh tế cao và được nhân rộng. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, cây trồng được thực hiện tốt.

Chính sách tín dụng được triển khai hiệu quả với hơn 60 tỷ đồng được giải ngân cho trên 2.000 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất.

Hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã được đầu tư với tổng vốn hơn 17,8 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, khu TDTT… Thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,34% (hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số dưới 8,4%).

Các tuyến đường liên xã kết nối thuận tiện với QL 19 đã rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân và DN đầu tư phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Minh Phương

Công tác giáo dục được quan tâm đúng mức, tỷ lệ học sinh đến lớp duy trì ổn định, 5/9 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 63%. Các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả. Hơn 100 căn nhà được xây mới, sửa chữa cho hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; 19 tổ an ninh được thành lập tại các thôn, làng; hơn 80% thôn, làng đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT…

Đảng bộ xã hiện có 33 chi bộ với 524 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã kết nạp 88 đảng viên mới. Các chi bộ được kiện toàn, duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở. Tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, đối thoại với nhân dân và phong trào “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu. Đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tạo đột phá trong giai đoạn mới

Tiếp nối, kế thừa và phát huy những thành tựu sau 70 năm xây dựng và phát triển của các xã: Bình Giáo, Thăng Hưng và Bàu Cạn (cũ), toàn Đảng bộ và nhân dân xã Bàu Cạn mới sẽ quyết tâm đoàn kết, thống nhất, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng địa phương phát triển toàn diện.

Tiếp nối, kế thừa và phát huy những thành tựu sau 70 năm xây dựng và phát triển của các địa bàn trước đây, Đảng bộ xã Bàu Cạn mới quyết tâm xây dựng địa phương phát triển toàn diện. Ảnh: Minh Phương

Đặc biệt, việc hợp nhất 3 xã không những tạo ra một đơn vị hành chính có quy mô dân số và diện tích phù hợp mà còn giúp xã Bàu Cạn tiếp cận các nguồn lực đầu tư lớn hơn, từ đó cải thiện hạ tầng giao thông, y tế và giáo dục, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng; tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Các tuyến đường liên xã được nâng cấp, kết nối thuận tiện với QL 19 và đường nội thôn đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân và DN đầu tư phát triển.

Bàu Cạn có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái. Cao su, cà phê và hồ tiêu - những loại cây chủ lực vốn là thế mạnh của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao được áp dụng, mang lại năng suất cao và thu nhập ổn định cho nông dân với lợi nhuận trung bình đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm.

Hoa muồng vàng, đồi chè xanh mát kết hợp với các trụ điện gió tạo nên không gian hấp dẫn thu hút du khách. Ảnh: Minh Phương

Bên cạnh đó, hồ Ia Mua là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái, mô hình homestay, trải nghiệm văn hóa Jrai. Ngày hội hoa muồng vàng, đồi chè xanh mát kết hợp với các trụ điện gió tạo nên không gian hấp dẫn, sẽ là địa điểm thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Bàu Cạn tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Xã xác định cây công nghiệp dài ngày là chủ lực, kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư gắn với chế biến sản phẩm nông nghiệp; phát triển khu tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với tiềm năng và bản sắc địa phương. Xã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, nhất là vào lĩnh vực chế biến sâu và tiêu thụ nông sản; gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và hình thành chuỗi giá trị khép kín.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả sau sáp nhập; từng bước hoàn thiện bộ máy hành chính các cấp, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Với khí thế mới, tư duy mới và khát vọng vươn lên, toàn Đảng bộ và nhân dân xã Bàu Cạn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn thách thức, huy động tài năng, sức lực, trí tuệ và các nguồn lực quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra.