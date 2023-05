Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh điều động, luân chuyển Trung tá Nguyễn Trung Hiển-Trưởng Công an huyện Đức Cơ giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh; Thượng tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đức Cơ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh: Việc điều động cán bộ vừa là yêu cầu công tác chung của Công an tỉnh, vừa tạo điều kiện thay đổi môi trường công tác để đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy tiếp cận, bao quát công việc, phát huy năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tạo nguồn lãnh đạo kế cận của Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Ở lĩnh vực công tác mới, Trung tá Nguyễn Trung Hiển và Thượng tá Thiệu Hồng Quyết cần nhanh chóng nắm bắt công việc, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.