Ông Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Chiều nay 12.6, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.