Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Báo chí Gia Lai là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Gia Lai về vai trò và những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

* P.V: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng nói chung và báo chí tỉnh nhà nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng các tập thể có nhiều thành tích, đóng góp tích cực cho sự phát triển của báo chí tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra báo Thanh Niên năm 1925-tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Trải qua 1 thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, báo chí cách mạng là vũ khí sắc bén, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, vượt qua muôn vàn gian khổ để đấu tranh, giải phóng dân tộc. Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, báo chí tiếp tục thể hiện rõ sứ mệnh của mình trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, đồng thời cũng là diễn đàn chuyển tải, phản ánh ý chí, nguyện vọng của người dân đến với Đảng và chính quyền các cấp.

Trong gần 80 năm qua (16-3-1947), báo chí Gia Lai không chỉ đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng tỉnh nhà mà còn là vũ khí sắc bén trong tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, thể hiện tinh thần phản biện tích cực, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, sai phạm trong xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

* P.V: Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai, báo chí đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng chí có thể thông tin cụ thể hơn về vai trò của báo chí địa phương trong việc đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà thời gian qua?

- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Trước hết, tôi đánh giá rất cao vai trò và những đóng góp quan trọng của báo chí tỉnh nhà đã luôn đồng hành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Gia Lai. Có thể nói, báo chí địa phương chính là kênh thông tin, tuyên truyền rất hiệu quả, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đặc biệt là Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh (nay hợp nhất là Báo Gia Lai) đã bám sát định hướng chính trị, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức thể hiện. Nhờ sự tuyên truyền kịp thời và có chiều sâu, nhiều chính sách đã đến gần hơn với người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu” và trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIV diễn ra vào chiều 17-6. Ảnh: Đức Thụy

Trong điều kiện một tỉnh còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao thì vai trò của báo chí, đặc biệt là báo chí địa phương càng trở nên quan trọng. Báo chí không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin đơn thuần, mà thực sự đã trở thành lực lượng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Một số hoạt động báo chí thời gian qua có thể kể đến như: tuyên truyền sâu rộng về xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng Đảng; phòng-chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền quốc gia… đều được triển khai rất chủ động, kịp thời, có chiều sâu và đầy trách nhiệm. Báo chí cũng kịp thời tôn vinh các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực đời sống, từ thành thị đến nông thôn và vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây chính là cách nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng vươn lên của Nhân dân tỉnh nhà.

Cùng với đó, báo chí đã góp phần xây dựng và phát triển quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, văn hóa-xã hội không ngừng được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Tính riêng nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng ổn định và khá ấn tượng sau dịch Covid-19. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân 6,36%/năm. Quy mô kinh tế gấp 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 3,11%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 8,52%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7,94%...

Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2024 giảm còn 6,06%, trung bình hơn 2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 12,66%, trung bình hơn 4%/năm. Cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến tích cực. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng được triển khai quyết liệt, hiệu quả; đến ngày 16-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 7.927/8.100 căn nhà, đạt 97,86% so với kế hoạch (xây dựng 6.385 căn nhà, sửa chữa 1.542 căn nhà), trong đó có 6.511 căn nhà đã hoàn thành, đạt 80,38%; có 7/17 địa phương hoàn thành 100% số lượng nhà theo kế hoạch và đã bàn giao cho người dân sử dụng. Hoạt động văn hóa-thể thao được mở rộng, hệ thống thiết chế văn hóa phát triển mạnh mẽ, nhiều di tích và di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy giá trị.

Quốc phòng-an ninh tiếp tục được quan tâm và giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả tích cực; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm so với đầu nhiệm kỳ đạt 3,53%, vượt 0,53% so với chỉ tiêu nghị quyết; tổng số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy đạt 97,59%, vượt 0,59% so với nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng tăng, hiệu quả, chất lượng được nâng lên rõ rệt.

* P.V: Theo đồng chí, báo chí cách mạng tỉnh Gia Lai cần làm gì để tiếp tục giữ vững vai trò là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền?

- Bí thư Tỉnh ủy HỒ VĂN NIÊN: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, thông tin đa chiều, báo chí cách mạng càng phải phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt, tạo niềm tin trong Nhân dân. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, gắn bó mật thiết với thực tiễn đời sống người dân, từ đó phản ánh trung thực, khách quan, trách nhiệm, nhân văn và có tính xây dựng. Để tiếp tục là tiếng nói tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, báo chí địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao vai trò định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Báo chí cách mạng trước hết phải là báo chí của Đảng, vì lợi ích của Nhân dân, vì sự phát triển của địa phương và đất nước. Các cơ quan báo chí tỉnh cần bám sát các chỉ đạo, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, phản ánh trung thực, kịp thời tình hình thực tế, lan tỏa các chủ trương đúng đắn, gương người tốt-việc tốt; đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Đức Thụy

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí-truyền thông. Các cơ quan báo chí, nhất là Báo Gia Lai cần tích cực đổi mới mô hình hoạt động theo hướng tích hợp đa phương tiện: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình… Đầu tư công nghệ, phần mềm quản lý tòa soạn điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý nội dung, phân tích dữ liệu người dùng... Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên về chuyên môn, nghiệp vụ và cả đạo đức nghề nghiệp, nhất là trong môi trường tác nghiệp số, làm chủ công nghệ mới. Chủ động đề xuất xây dựng cơ chế khuyến khích sáng tạo, bảo vệ người làm báo chân chính, nhất là khi tác nghiệp ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, trên một số lĩnh vực nhạy cảm.

Ba là, nâng cao chất lượng nội dung và tính thuyết phục của tác phẩm báo chí. Giữa rất nhiều luồng thông tin như hiện nay, người dân rất cần những sản phẩm báo chí chính thống, đáng tin cậy, được kiểm chứng kỹ lưỡng. Điều đó đặt ra yêu cầu báo chí tỉnh không được chạy theo số lượng mà phải chú trọng chiều sâu, tính phát hiện, tính phản biện và giá trị nhân văn trong mỗi tác phẩm. Những vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội cần được phản ánh một cách khách quan, công tâm, có trách nhiệm; những chính sách mới cần được phân tích dễ hiểu, gần dân, sát thực tiễn cuộc sống.

Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan báo chí, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng cần phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tôi tin tưởng rằng báo chí tỉnh Gia Lai sẽ luôn là lực lượng tin cậy, là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; là tiếng nói chân thực, có trách nhiệm của địa phương trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin truyền thông. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đang tập trung thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính các cấp để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ Nhân dân tốt hơn, vai trò đồng hành của báo chí càng trở nên quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững, toàn diện của Gia Lai, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ người làm báo trên địa bàn tỉnh. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, sáng tạo, giữ vững ngòi bút chiến đấu và đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên con đường xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai.

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí!