Ông Lê Minh Nhựt giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai

Cùng với đó, quy định tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý của 350 thuế cơ sở thuộc 34 thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, Cục Thuế đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Nhựt-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIV giữ chức vụ Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai và bổ nhiệm 4 phó trưởng thuế tỉnh.

Ông Lê Minh Nhựt. Ảnh: ĐVCC

Ông Lê Minh Nhựt sinh năm 1971 tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ), nay là xã Bình An (tỉnh Gia Lai). Ông Nhựt công tác tại ngành thuế tỉnh Kon Tum từ năm 1993, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau; từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai và Chi cục Trưởng Chi cục thuế khu vực XIV.

Tại hội nghị, Cục Thuế cũng đã công bố quyết định về quy định tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý thuế của 11 thuế cơ sở trực thuộc Thuế tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Thuế cơ sở 1 có trụ sở chính tại phường Quy Nhơn Đông, quản lý địa bàn các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông và xã Nhơn Châu.

Thuế cơ sở 2 có trụ sở chính tại phường Bình Định, quản lý địa bàn các xã, phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, Nhơn, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Canh Liên, Vân Canh, Canh Vinh.

Thuế cơ sở 3 có trụ sở chính tại xã Phù Cát, quản lý địa bàn các xã: Phù Cát, Ngô Mây, Xuân An, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn, Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc.

Thuế cơ sở 4 có trụ sở chính tại phường Bồng Sơn, quản lý địa bàn các xã, phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn.

Thuế cơ sở 5 có trụ sở chính tại xã Tây Sơn, quản lý địa bàn các xã: Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn.

Thuế cơ sở 6 có trụ sở tại phường An Khê, quản lý địa bàn các xã, phường: An Khê, An Bình, Cửu An, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong, Đak Pơ, Ya Hội, Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, Sró, Đăk Song, Chơ Long.

Thuế cơ sở 7 có trụ sở tại xã Đak Đoa, quản lý thuế tại địa bàn các xã: Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, Kdang, Đak Sơmei, Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chieng, Hra, Ayun.

Thuế cơ sở 8 có trụ sở tại phường Diên Hồng, quản lý địa bàn các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Biển Hồ, Gào, Ia Grai, Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chía, Ia O, Ia Ly, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí.

Thuế cơ sở 9 có trụ sở chính tại xã Đức Cơ, quản lý địa bàn các xã: Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Nan, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ.

Thuế cơ sở 10 có trụ sở chính tại xã Chư Sê, quản lý địa bàn các xã: Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú.

Thuế cơ sở 11 có trụ sở chính tại phường Ayun Pa, quản lý địa bàn phường Ayun Pa và các xã: Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Hdreh, Ia Rsai, Uar, Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul.