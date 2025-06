Kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng: Động lực phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng góp phần kích cầu tiêu dùng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: S.C

Ngày 17-6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng. Nghị quyết có nhiều điểm mới như mở rộng đối tượng áp dụng mức thuế giá trị gia tăng giảm 2% (từ 10% còn 8%) cho các lĩnh vực như: vận chuyển, logistics, dịch vụ công nghệ thông tin...

Nghị quyết này áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).

Thời gian áp dụng chính sách giảm thuế được kéo dài đến hết năm 2026, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh.

Thuế giá trị gia tăng là một sắc thuế quan trọng, có độ bao phủ ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế và đời sống. Đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, việc thực hiện chính sách giảm thuế đồng nghĩa với việc tiết giảm chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng hiệu quả.

Ông Trần Văn Thịnh-Tổng Giám đốc Toyota Gia Lai-nhìn nhận: “Chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Thông qua các đợt giảm thuế, phí, lệ phí trước bạ đã kích cầu thị trường, tạo động lực tiêu dùng tăng mạnh, góp phần tăng doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Một khi sức mua tăng, hàng hóa dịch vụ tiêu thụ tốt, người dân và doanh nghiệp tái tạo nguồn lực để tiếp tục đóng góp cho ngân sách nhà nước”.

Cùng chung quan điểm, ông Tăng Văn Tuấn (45 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku) cho hay: “Trong bối cảnh nền kinh tế-xã hội đang tăng tốc phát triển, các chính sách giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế được thực hiện kịp thời trong các năm qua mang ý nghĩa thiết thực. Mỗi món hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thì người dân giảm bớt chi phí, tâm lý cũng thoải mái hơn, có động lực hơn”.

Theo thông tin từ Chi cục Thuế khu vực XIV, thu nội địa trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ước tính 3.435 tỷ đồng, bằng 101,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết đạt 2.832 tỷ đồng, bằng 102,6% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với công tác thu ngân sách, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động hướng dẫn người nộp thuế kịp thời thực hiện các thủ tục để được miễn thuế, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế theo các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15/18 khoản thu, sắc thuế vượt so với dự toán giao. Còn lại 3/18 khoản thu, sắc thuế không đạt so với dự toán giao là thu tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất. Nguyên nhân các khoản thu này không đạt tiến độ một phần do ảnh hưởng của việc đang thực hiện các chính sách giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

Giảm thuế Giá trị gia tăng tạo động lực kích cầu tiêu dùng, tăng lưu thông hàng hoá dịch vụ ở các ngành, lĩnh vực kinh tế. Ảnh: S.C

Liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, ông Trần Quang Thành-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XIV-cho biết: “Thời gian qua, việc triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách miễn thuế, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế đã mang lại lợi ích đối với người nộp thuế. Các chính sách này đã góp phần tháo gỡ khó khăn, kích cầu tăng trưởng, tạo nguồn lực và động lực cho người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước”.

Cũng theo ông Thành, thời gian tới, Chi cục tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, kịp thời khai thác các nguồn thu còn dư địa. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, trong đó có chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết của Quốc hội vừa ban hành.