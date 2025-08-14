(GLO)- Từ chiều 14-8, Liên Bộ Công thương-Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu đồng loạt giảm tùy vào mặt hàng từ 190-723 đồng.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong phiên điều chỉnh từ chiều 14-8. Ảnh: G.B

Cụ thể, giá xăng E5RON92 có mức trần là 19.354 đồng/lít, giảm xuống 254 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III có giá mới là 19.884 đồng/lít, giảm 190 đồng/lít so với giá hiện hành.

Còn dầu diesel giảm 723 đồng xuống ngưỡng 18.077 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng xuống ngưỡng 18.020 đồng/lít và dầu mazut giảm 379 đồng về ngưỡng 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.084 tỷ đồng, không đổi so với kỳ công bố gần nhất.

Như vậy, giá xăng trong nước quay đầu giảm sau 2 lần tăng liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 18 lần, giảm 16 lần. Trước đó, 15 giờ ngày 7-8, Liên Bộ Công thương-Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng, giảm giá dầu, ngoại trừ dầu mazut.