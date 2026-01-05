Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thu hồi trên toàn quốc lô Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie do vi phạm chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc và tiêu hủy lô sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie (hộp 1 lọ 230 ml) vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo đó, lô sản phẩm bị thu hồi trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố: 02/22/CBMPHY; Số lô: 030425; NSX: 12-4-2025; HSD: 12-4-2028. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed (số C12, TT6 khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; địa chỉ hiện nay là số 28-30 TT4A, Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Hà Đông, TP. Hà Nội).

Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie. Ảnh: Internet

Sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed (thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; nay là thôn Xuân Đào, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) sản xuất.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie (hộp 1 lọ 230ml) nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed, Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed phải rà soát, bổ sung đầy đủ các nội dung báo cáo và bổ sung thêm kết quả thu hồi lô sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie; gửi báo cáo thu hồi bổ sung, kèm theo các tài liệu chứng minh việc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 23-1-2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát 2 công ty trên trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie không đáp ứng quy định.

Cùng với đó, kiểm tra 2 công ty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 7-2-2026.

