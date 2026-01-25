Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sữa rửa tay Kleen hương trà xanh bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc

(GLO)- Lô sản phẩm Kleen Hand Wash (Sữa rửa tay Kleen hương trà xanh) chai 500ml vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc vì chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã lấy mẫu sản phẩm tại Go! Long Biên (Big C Thăng Long, TP. Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy, mẫu thử chứa Natri benzoat không được công bố trên nhãn sản phẩm và không phát hiện Phenoxyethanol được công bố trên nhãn.

Sản phẩm Sữa rửa tay Kleen hương trà xanh chai 500ml. Ảnh: Internet

Cụ thể, lô sản phẩm Kleen Hand Wash bị thu hồi trên nhãn ghi số lô 002; NSX 22-1-2025, HSD 22-1-2028; do Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn (930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; nay là 930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kleen Hand Wash nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kleen Hand Wash nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm về Cục Quản lý Dược trước ngày 13-2-2026.

Cùng với đó, rà soát tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm Kleen Hand Wash để thu hồi đối với lô sản xuất khác vi phạm tương tự; báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 29-1-2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kleen Hand Wash vi phạm; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001198/21/CBMP-HCM theo quy định.

Ngoài ra, kiểm tra Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 28-2-2026.

null