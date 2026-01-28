Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá dầu thế giới ngày 28-1 tăng mạnh gần 3%

(GLO)- Ngày 28-1, giá dầu thế giới bật tăng mạnh gần 3%. Nguyên nhân được xác định do bão mùa Đông ảnh hưởng đến sản lượng tại Mỹ, căng thẳng Trung Đông gia tăng và thị trường lo ngại rủi ro về nguồn cung.

Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 67,01 USD/thùng, tăng 2,16% (tương đương tăng 1,42 USD/thùng). Giá dầu WTI ở mốc 61,98 USD/thùng, tăng 2,23% (tương đương tăng 1,35 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng mạnh gần 3%. Ảnh minh họa: Internet

Giới giao dịch ước tính, các nhà sản xuất dầu tại Mỹ đã mất tới 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia, trong những ngày cuối tuần, khi thời tiết giá lạnh khắc nghiệt quét qua nhiều khu vực, gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng năng lượng và hệ thống điện.

Chính thời tiết cực đoan đã đẩy giá hợp đồng dầu thô tăng mạnh, với rủi ro ngắn hạn nghiêng về chiều hướng tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Theo Công ty theo dõi tàu biển Vortexa, xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các cảng Bờ Vịnh Mỹ đã giảm về mức 0 do thời tiết giá lạnh.

Ngoài ra, căng thẳng giữa Tehran và Washington, cùng với việc chưa có tiến triển mới trong đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, đang tạo ra một mặt bằng giá vững cho dầu thô. Trong khi đó, OPEC+ dự kiến sẽ tiếp tục duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng dầu trong tháng 3.

