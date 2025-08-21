Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Chiều 21-8, xăng RON95-III tăng hơn 200 đồng, vượt mốc 20.000 đồng/lít

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nhân Dân, Bộ Công thương)

(GLO)- Liên bộ Công thương-Tài chính vừa thực hiện kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15 giờ ngày 21-8, giá xăng đồng loạt tăng trở lại, RON95-III vượt mốc 20.000 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, hiện có giá 20.092 đồng/lít. Xăng E5RON92 có giá 19.464 đồng/lít, tăng hơn 110 đồng/lít.

z6882783764164-48a794d3ba14148027868e64e5448cc6.jpg
Giá xăng chiều 21-8 giảm nhẹ từ 110 đồng/lít. Ảnh: P.V

Ở chiều ngược lại, giá dầu đồng loạt giảm. Trong đó, dầu diesel hiện đang giao dịch ở mức 17.905 đồng/lít, giảm 172 đồng so với tuần trước; dầu hỏa giảm 206 đồng, hiện có giá 17.814 đồng/lít; dầu mazut có giá 15.116 đồng/kg, giảm 152 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Siết chặt quy định về hóa đơn: Người kinh doanh hàng “nhà làm” phấp phỏng

Siết chặt quy định về hóa đơn: Người kinh doanh hàng “nhà làm” phấp phỏng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Các quy định về quản lý thuế, hóa đơn chứng từ đối với cá nhân, hộ kinh doanh đang được siết chặt nhằm đưa hoạt động thương mại đi vào khuôn khổ. Ðiều này khiến các hộ kinh doanh mặt hàng “nhà làm” không khỏi lo lắng về hóa đơn đầu vào của các loại hàng hóa.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ đến từng ngõ ngách đời sống, các HTX tại Gia Lai đang cho thấy sự năng động, nhạy bén khi mạnh dạn “lên sàn”, “lên sóng” để giới thiệu và bán sản phẩm qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, livestream Facebook.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng: Động lực phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng

Kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng: Động lực phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng, trong đó có nhiều điểm mới như mở rộng đối tượng áp dụng và kéo dài thời gian áp dụng đến hết ngày 31-12-2026. Đây là động lực để phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng.

Vì một nền thương mại sạch

Vì một nền thương mại sạch

Thời sự - Bình luận

Lực lượng chức năng triệt phá các đường dây buôn lậu, kinh doanh hàng gian hàng giả với quy mô lớn; hàng loạt vụ vứt bỏ hàng hóa nghi hàng gian, hàng giả; nhiều người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội sa lưới luật pháp vì trốn thuế, kinh doanh hàng kém chất lượng…

null