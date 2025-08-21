Chiều 21-8, xăng RON95-III tăng hơn 200 đồng, vượt mốc 20.000 đồng/lít

(GLO)- Liên bộ Công thương-Tài chính vừa thực hiện kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15 giờ ngày 21-8, giá xăng đồng loạt tăng trở lại, RON95-III vượt mốc 20.000 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, hiện có giá 20.092 đồng/lít. Xăng E5RON92 có giá 19.464 đồng/lít, tăng hơn 110 đồng/lít.

Giá xăng chiều 21-8 giảm nhẹ từ 110 đồng/lít. Ảnh: P.V

Ở chiều ngược lại, giá dầu đồng loạt giảm. Trong đó, dầu diesel hiện đang giao dịch ở mức 17.905 đồng/lít, giảm 172 đồng so với tuần trước; dầu hỏa giảm 206 đồng, hiện có giá 17.814 đồng/lít; dầu mazut có giá 15.116 đồng/kg, giảm 152 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.