Giá dầu thế giới tiếp tục “lao dốc”

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Giá dầu trên thị trường thế giới vừa tiếp tục “lao dốc”. Trong đó, giá dầu Brent ở mốc 62,73 USD/thùng, giảm 2,49% USD/thùng; dầu WTI ở mốc 58,90 USD/thùng, giảm 2,61 USD/thùng.

Theo giới chuyên gia, đà giảm mạnh của giá dầu xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác, nguồn cung bổ sung từ Bắc và Nam Mỹ; rủi ro địa chính trị tại Trung Đông giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas.

gia-dau-the-gioi-lao-doc-manh.jpg
Đà giảm mạnh của giá dầu xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc có thể áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc cũng được xem là nhân tố khiến thị trường thêm bất ổn.

Nếu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang, cùng với xu hướng tiêu dùng năng lượng chậm lại, giá dầu có thể duy trì ở mức thấp trong thời gian tới. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến cán cân xuất nhập khẩu và ngân sách của nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ.

